Tennis
Perché Luciano Darderi non guadagna posizioni nel ranking ATP. Ma questa settimana può cambiare tutto…
Una situazione in costante aggiornamento. Luciano Darderi ha celebrato il trionfo nel Chile Open 2026. Sulla terra rossa di Santiago del Cile, l’italo-argentino si è imposto nell’atto conclusivo contro il tedesco Yannick Hanfmann, portando a cinque il totale dei titoli conquistati nel massimo circuito internazionale, tutti ottenuti sul mattone tritato.
Un risultato di grande rilievo, che si inserisce in una scia positiva già avviata: gli ottavi di finale raggiunti agli Australian Open e la finale nell’ATP 250 di Buenos Aires avevano infatti fornito segnali incoraggianti. Riscontri che hanno consentito a Darderi di avvicinare sensibilmente la top-20: l’ingresso tra i primi venti appare ormai imminente, alla luce dell’ultimo aggiornamento del ranking mondiale e delle scadenze che riguardano chi lo precede.
Attualmente Darderi occupa la posizione n. 21 con 2.104 punti, ma è virtualmente n. 18 considerando i punti in uscita dei diretti concorrenti. Il riferimento è a tre giocatori che dovranno fare i conti con un consistente “drop” legato ai risultati ottenuti dodici mesi fa al Masters 1000 di Indian Wells: il britannico Jack Draper, il danese Holger Rune e l’argentino Francisco Cerundolo.
Draper, rientrato nelle ultime settimane dopo diversi problemi fisici, dovrà assorbire un pesante -1000, frutto del titolo conquistato lo scorso anno in California. Rune, fermato da un grave infortunio al tendine d’Achille, non potrà difendere i 650 punti della finale raggiunta dodici mesi fa sul cemento californiano, mentre Cerundolo è chiamato a gestire i 200 punti dei quarti di finale del 2025.
In questo scenario, Darderi si trova di fronte a un’opportunità significativa: al prossimo 1000 di Indian Wells non avrà punti da difendere e potrà dunque capitalizzare ogni risultato utile. L’evoluzione della classifica dirà se il salto tra i primi venti diventerà realtà, ma le premesse, oggi, sono solide.