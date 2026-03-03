ATP Indian Wells 2026, chi ha pescato Sinner e i possibili avversari turno per turno

Il sorteggio del tabellone del singolare maschile ha deciso il percorso di Jannik Sinner nel torneo ATP di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. Il vincitore dell’ultima edizione di Wimbledon riparte all’assalto di uno dei titoli che fin qui non ha ancora mai vinto.

Il numero due del mondo, dopo il bye del primo turno riservato alle teste di serie, inizierà il proprio cammino contro il vincente del match tra James Duckworth e un giocatore proveniente dalle qualificazioni. L’italiano ha affrontato e battuto l’australiano 6-1 6-4 6-2 nel recente secondo turno degli Australian Open.

L’avversario più accreditato per i sedicesimi di finale è Tomas Etcheverry, testa di serie numero ventinove. L’argentino, per centrare l’obiettivo dovrà però superare chi prevarrà nell’affascinante sfida di primo turno tra il canadese Denis Shapovalov e il greco Stefanos Tsitsipas.

Nel possibile ottavo di finale gli avversari più probabili sono il russo Karen Khachanov, numero sedici del tabellone, e lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 23. Attenzione però al brasiliano Joao Fonseca, stellina brasiliana in grado di far saltare il banco.

Il quarto di finale riserverebbe l’incrocio con uno tra l’americano Ben Shelton, testa di serie numero otto contro cui l’italiano conduce 9-1 nei precedenti, lo statunitense Learner Tien, numero 27 del tabellone superato nella recente finale di Pechino, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, diciottesimo favorito del tabellone, e il ceco Jakub Mensik, favorito numero dodici del tabellone che ha superato l’azzurro nei quarti a Doha.

I rivali più probabili per la semifinale sono il tedesco Alexander Zverev, numero quattro del seeding che potrebbe esordire con Matteo Berrettini, il connazionale Lorenzo Musetti, al rientro dopo l’infortunio patito a Melbourne, e il canadese Felix Auger-Aliassime, nono favorito del tabellone. Potrebbe recitare il ruolo della mina vagante Flavio Cobolli, nuovo numero quindici del mondo dopo il trionfo nel torneo di Acapulco.

L’ eventuale avversario della finale uscirà da una parte alta del tabellone presieduta dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz e dal serbo Novak Djokovic, numero tre del tabellone. Possibili alternative sono l’americano Taylor Fritz, numero sette del tabellone, Alex de Minaur, numero sei, e il britannico Jack Draper, campione in carica.

TABELLONE JANNIK SINNER ATP INDIAN WELLS

Primo turno – bye

Secondo turno – Duckworth / Qualificato

Terzo turno – Etcheverry / Tsitsipas / Shapovalov

Ottavi di finale – Khachanov / Paul / Fonseca

Quarti di finale – Shelton / Tien / Davidovich Fokina / Mensik

Semifinale – Zverev / Musetti / Auger-Aliassime / Cobolli

Finale – Alcaraz / Djokovic / Fritz / De Minaur / Draper