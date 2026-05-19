Roland Garros 2026, anche Francesco Maestrelli e Gianluca Cadenasso approdano al secondo turno delle qualificazioni

Nella seconda giornata di incontri dedicata al primo turno delle qualificazioni maschili del Roland Garros 2026 di tennis, altri due azzurri approdano al secondo turno: vincono Francesco Maestrelli e Gianluca Cadenasso, mentre viene eliminato Lorenzo Giustino.

Francesco Maestrelli, numero 5 del seeding cadetto, rimonta ed elimina il nipponico Rio Noguchi, sconfitto con lo score di 3-6 7-6 (4) 6-2 dopo due ore e 34 minuti, ed affronterà l’iberico Roberto Carballes Baena. Nel primo set l’azzurro è il primo ad operare il break nel quinto game, portandosi sul 3-2, ma poi il giapponese infila quattro giochi consecutivi ed incamera la frazione sul 6-3. Nella seconda frazione c’è uno scambio di break in avvio, poi Noguchi nel nono gioco game strappa la battuta all’azzurro, ma subisce il controbreak. Si va al tiebreak: il nipponico tiene la testa delle operazioni fino al 4-3, poi arrivano 4 punti consecutivi di Maestrelli, che pareggia i conti sul 7-4. Nella partita decisiva l’azzurro opera subito il break in avvio e poi conferma lo strappo perdendo appena un punto in tre turni al servizio. Nel settimo game nuovo break di Maestrelli, che va sul 5-2 e poi nell’ottavo gioco, dopo aver annullato tre palle break, al quinto match point avanza col 6-2. Per l’azzurro 33 vincenti e 45 gratuiti, sfruttando 5 palle break su 14, col 74% di punti sulla prima ed il 51% sulla seconda.

Lorenzo Giustino cede al transalpino Kyrian Jacquet, testa di serie numero 32, che si impone con il punteggio di 6-3 7-6 (4) dopo un’ora e 37 minuti di gioco. Nel primo set l’azzurro subisce il break a trenta nel secondo game, finisce sotto 0-3, e poi deve recuperare dal 15-40 per evitare allo 0-4. Giustino si salva, ma poi spreca due palle per il controbreak nel settimo gioco ed altre due nel nono, con Jacquet che al primo set point chiude i conti sul 6-3. Nella seconda partita Giustino cede il servizio in avvio a 15, poi nel sesto game manca l’occasione per il controbreak ai vantaggi. L’azzurro trova però il controbreak a quindici nell’ottavo gioco, così, senza ulteriori patemi si va al tiebreak: Giustino finisce sotto 1-3, ritorna sul 3-3, ma torna ad inseguire sul 3-5. L’azzurro accorcia sul 4-5, ma poi il francese tiene i due servizi a disposizione e passa il turno col 7-4. Giustino chiude con 21 vincenti e 20 gratuiti, sfruttando una sola delle sei palle break avute a disposizione.

Gianluca Cadenasso elimina il britannico Liam Broady, superandolo con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 27 minuti, ed al prossimo turno affronterà l’elvetico Leandro Riedi, numero 17 del tabellone cadetto. Nel primo set Broady va sotto 15-40 nel quinto game, ma Cadenasso non sfrutta i due break point a disposizione ed il britannico si salva. Nell’undicesimo game Broady si ritrova sul 30-40 e questa volta l’azzurro sfrutta l’occasione e va sul 6-5. Cadenasso va a servire per il set, risale dal 15-40, ma infila quattro punti consecutivi ed incamera il parziale sul 7-5. Nella seconda frazione ci sono quattro break consecutivi tra secondo e quinto game, poi l’equilibrio si rompe definitivamente nel settimo game, con Cadenasso che strappa ancora il servizio al britannico a trenta e poi conferma il break portandosi sul 5-3. L’azzurro va a servire per il match sul 5-4, tiene la battuta a zero, e passa il turno col 6-4. Cadenasso sfrutta 4 delle 6 palle break avute a disposizione e mette a segno 17 vincenti a fronte di 16 gratuiti, facendo la differenza con il 65% di punti vinti con la seconda di servizio.