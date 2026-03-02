Sinner e il sorteggio dell’ATP di Indian Wells 2026: chi sperare di evitare nei primi turni

Sale la febbre per il sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile del Masters 1000 di Indian Wells. La cerimonia è in programma alla mezzanotte italiana di martedì 3 marzo e definirà il percorso dei protagonisti nel deserto californiano. Le teste di serie saranno stabilite in base al ranking ATP di lunedì 2 marzo, classifica che vedrà comunque Jannik Sinner al numero 2.

Il meccanismo del sorteggio segue uno schema preciso. Dopo aver collocato in tabellone tutti i giocatori non testa di serie, il numero 1 del seeding viene inserito nella parte alta e il numero 2 in quella bassa. A quel punto si procede con l’estrazione delle teste di serie numero 3 e 4, per stabilire chi presidierà il secondo e chi il terzo quarto del draw.

Si passa poi alle teste di serie dalla 5 alla 8, destinate a incrociare le prime quattro soltanto nei quarti di finale. Successivamente vengono sorteggiate le posizioni delle teste di serie dalla 9 alla 12, che potrebbero affrontare agli ottavi proprio i giocatori compresi tra la 5 e la 8, e quindi quelle dalla 13 alla 16, potenziali avversarie agli ottavi delle prime quattro del tabellone.

Il quadro si completa con i tennisti classificati tra il numero 17 e il 24 del seeding, che sulla carta incrocerebbero al terzo turno le teste di serie dalla 9 alla 16, e infine con i giocatori dal 25 al 32, destinati a sfidare al terzo turno una delle prime otto teste di serie.

Per Sinner, la strada è già delineata almeno nelle sue linee teoriche. Il numero 2 del mondo potrà affrontare uno tra Novak Djokovic (3) e Alexander Zverev (4) soltanto in semifinale, mentre un eventuale duello con Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding, sarebbe possibile solo in finale. Nei quarti di finale l’azzurro potrebbe invece trovare una delle teste di serie dalla 5 alla 8: Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Taylor Fritz o Ben Shelton.

Agli ottavi l’incrocio possibile è con una delle teste di serie tra la 13 e la 16, tra cui anche Flavio Cobolli. Essendo tra le prime otto teste di serie, Sinner beneficerà di un bye al primo turno e debutterà direttamente al secondo, dove non potrà incontrare avversari compresi tra i primi 32 del seeding; al terzo turno, invece, potrebbe sfidare uno dei giocatori classificati tra il 25 e il 32.

Le insidie comunque non mancheranno. Nel roster dei giocatori che non fanno parte delle teste di serie troviamo il brasiliano Joao Fonseca, che non viene da un buon periodo, ma ha qualità fuori dal comune ed è in grado di esaltarsi. Da considerare anche l’americano Sebastian Korda, vittorioso nel recente torneo a Delray Beach, non sottovalutando i canadesi Denis Shapovalov e Gabriel Diallo e una mina vagante come il polacco Hubert Hurkacz. In questo elenco vanno anche considerati gli italiani, non nella top-32, come Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci.

Nel terzo round, poi, attenzione a Valentin Vacherot, Learner Tien, Arthur Rinderknech, Cameron Norrie, Brandon Nakashima, Tomás Martín Etcheverry, Arthur Fils e a Corentin Moutet. Fils, in particolare, con la finale raggiunta a Doha ha fatto vedere una crescita importante dopo l’infortunio e quindi andrà considerato. Di seguito i possibili avversari che l’azzurro potrebbe incrociare:

CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI

Primo turno

Bye

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Valentin Vacherot, Learner Tien, Arthur Rinderknech, Cameron Norrie, Brandon Nakashima, Tomás Martín Etcheverry, Arthur Fils, Corentin Moutet.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Casper Ruud, Jack Draper, Flavio Cobolli e Karen Khachanov.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Taylor Fritz e Ben Shelton.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Novak Djokovic ed Alexander Zverev.

Finale

La testa di serie numero 1, ovvero Carlos Alcaraz.

CALENDARIO SORTEGGIO INDIAN WELLS 2024

Martedì 3 marzo 2024 alla mezzanotte italiana.