Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo la parentesi sul cemento americano di Indian Wells e Miami, il circuito internazionale propone ora il primo vero torneo sulla terra rossa. Dal 30 al 5 aprile va infatti in scena l’ATP 250 di Marrakech, nella settimana che dà il via alla stagione su terra. Dopo i primi match di oggi, domani sarà un day-2 già piuttosto ricco, con Matteo Berrettini che farà il suo esordio in Marocco.

Il romano si è fermato al terzo turno del Masters 1000 di Miami, battuto dal monegasco Valentin Vacherot. L’azzurro sta continuando lentamente la sua risalita e la forma fisica sembra essere migliore di torneo in torneo. Il numero 85 della classifica ATP, campione a Marrakech nel 2024, è stato inserito nell’ultimo quarto di tabellone, quello di Tallon Griekspoor.

Berrettini si troverà di fronte il peruviano Ignacio Buse, testa di serie numero 7 del torneo. I due si sono già affrontati quest’anno a Rio con il sudamericano che si è imposto per 6-2 6-3 sul finalista di Wimbledon. In caso di vittoria, l’italiano dovrà vedersela con l’argentino Camilo Ugo Carabelli o con un qualificato. Il match tra Berrettini e Buse sarà il terzo match sul campo centrale a partire dalle ore 12.00. Prima il programma vedrà in scena Federico Cinà contro Alexandre Muller e Mattia Bellucci opposto al qualificato Reda Bennani.

PROGRAMMA ATP MARRAKECH 2026

Martedì 31 marzo – Campo Centale

Terzo match dalle 12.00 – Matteo Berrettini (Italia)-Ignacio Buse (Perù)

In precedenza a partire dalle 12.00: Cinà-Muller e Bellucci-Bennani

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