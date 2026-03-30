Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo i tornei sui cementi americani è ora tempo di tornare sulla terra rossa. La settimana dal 30 al 5 aprile è infatti totalmente dedicata all’ATP 250 di Marrakech “Gran Prix Hassan II”. Dopo la giornata inaugurale di oggi, domani andrà in scena un programma ricco, con l’Italia subito protagonista in mattinata sul campo centrale.

Alle ore 12.00, infatti, è previsto l’esordio nel torneo marocchino di Federico Cinà. Il giovane italiano, reduce dai quarti di finale al Challenger di Napoli (battuto da Sachko), è entrato nel tabellone principale usufruendo del Next Gen Accelerator Program e giocherà il suo trentaduesimo di finale contro l’esperto Alexandre Müller, numero 94 al mondo.

Bel banco di prova per il siciliano che vuole tornare a vincere un match nel circuito principale. Di fronte ci sarà un Muller reduce dalla sconfitta ai quarti sulla terra del Challenger di Napoli. Il transalpino, uscito di scena al primo turno di Miami, vuole subito rifarsi nel torneo marocchino, conquistato nel 2023. L’Italia sarà protagonista anche nei match successivi sul campo centrale con Mattia Bellucci e Matteo Berrettini che affronteranno rispettivamente Bennani e Buse.

PROGRAMMA ATP MARRAKECH 2026

Martedì 31 marzo – Campo Centrale

Ore 12.00 – Federico Cinà (Italia)-Alexandre Müller (Francia)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING CINÀ-MÜLLER ATP MARRAKECH 2026

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