Sinner e Alcaraz divisi da appena 50 punti nella classifica ATP Race!

Jannik Sinner ha aperto una splendida striscia di risultati postivi nel mese di marzo, trionfando al Masters 1000 di Indian Wells e al Masters 1000 di Miami. Una serie di affermazioni in due set che ha permesso al fuoriclasse altoatesino di lasciarsi alle spalle il ko in semifinale agli Australian Open e l’eliminazione precoce all’ATP 500 di Doha, ritrovando la forma dei giorni migliori e regalando grande spettacolo sul cemento statunitense.

L’altoatesino ha messo in mostra tutte le sue qualità, tecniche e mentali, per completare questo percorso. Ci hanno provato i rivali a contrastarne le incedere, ma in un modo o nell’altro Jannik ha sempre trovato la soluzione. E così il “Perfect Sunshine Double” è diventato realtà e ci sono degli evidenti riflessi nella classifica mondiale e in quella di rendimento del 2026.

Nell’ultima graduatoria citata, l’azzurro è sempre più in scia al suo grande rivale Carlos Alcaraz, sconfitto a sorpresa a Miami nel terzo turno dallo statunitense Sebastian Korda. Per quanto è accaduto nel 1000 in Florida, ora il distacco tra l’asso murciano e il pusterese è di appena 50 punti: 2900 per Jannik e 2950 per Carlitos.

L’obiettivo del nostro portacolori, dunque, sarà quello di mettere la freccia e di tornare a guidare sia il ranking ATP che la Race. Nel prossimo Masters1000 di Montecarlo, di scena dal 5 al 12 aprile, Sinner ci proverà, confortato dal fatto che gli altri rivali sono notevolmente distanziati. Di seguito la ATP Race aggiornata al 30 marzo:

ATP RACE

Lunedì 30 marzo 2026

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 2.950

2. Jannik Sinner (Italia) 2.900

3. Daniil Medvedev (Russia) 1.700

4. Alexander Zverev (Germania) 1.690

5. Novak Djokovic (Serbia) 1.400

6. Alex de Minaur (Australia) 1.045

7. Ben Shelton (USA) 1.010

8. Arthur Fils (Francia) 980

9. Felix Auger-Aliassime (Canada) 965

10. Jakub Mensik (Cechia) 895