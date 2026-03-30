Quando il sorteggio dell’ATP di Montecarlo 2026? Orario e possibili avversari per Sinner turno per turno

Alle ore 17.00 di oggi, venerdì 3 aprile, si terrà il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile del Rolex Montecarlo Masters 2026 di tennis: Jannik Sinner, essendo numero 2 del ranking ATP, sarà accreditato della seconda testa di serie, con il numero 1 del seeding per lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il tabellone vedrà la partecipazione di 56 giocatori.

IL REGOLAMENTO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

TESTE DI SERIE

1. Carlos Alcaraz

2. Jannik Sinner

3. Alexander Zverev

4. Lorenzo Musetti

5. Alex de Minaur

6. Felix Auger-Aliassime

7. Daniil Medvedev

8. Alexander Bublik

9. Casper Ruud

10. Flavio Cobolli

11. Jiri Lehecka

12. Karen Khachanov

13. Andrey Rublev

14. Alejandro Davidovich Fokina

15. Frances Tiafoe

16. Luciano Darderi

GLI SCENARI PER JANNIK SINNER

Jannik Sinner, numero 2, potrà incontrare uno tra Alexander Zverev (3) e Lorenzo Musetti (4) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare Carlos Alcaraz (1) soltanto in finale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell’ordine, Alex de Minaur, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev e Alexander Bublik.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, ovvero, nell’ordine, Andrey Rublev, Alejandro Davidovich Fokina, Frances Tiafoe e Luciano Darderi, mentre non incontrerà teste di serie nel secondo turno (ed al primo avrà un bye).

CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI

Primo turno

Bye

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie, tra cui Matteo Berrettini (wild card). Da considerare in particolare il brasiliano Joao Fonseca, il padrone di casa, Valentin Vacherot, il bulgaro Grigor Dimitrov, il francese Arthur Fils e il greco Stefanos Tsitsipas.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Andrey Rublev, Alejandro Davidovich Fokina, Frances Tiafoe e Luciano Darderi.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Alex de Minaur, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev e Alexander Bublik.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Alexander Zverev, Lorenzo Musetti.

Finale

La testa di serie numero 1, ovvero Carlos Alcaraz.

CALENDARIO SORTEGGIO ATP MONTECARLO 2026

Venerdì 3 aprile 2026 alle ore 17.00.