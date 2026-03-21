Atletica, Dosso lancia la sfida sui 60. Doroshchuk doma un “basso alto”, Coiro sfiora il record, Doualla debutta

A Torun (Polonia) proseguono i Mondiali Indoor 2026 di atletica. La mattinata della seconda giornata è stata animata dalle finali della 4×400 mista (vinta dal Belgio) e del salto in alto maschile (dove ha prevalso l’ucraino Oleh Doroshchuk), mentre in casa Italia si segnalano l’ottima impressione destata da Zaynab Dosso nelle batterie dei 60 metri, il debutto di Kelly Doualla (promossa in semifinale), la qualificazione di Lorenzo Simonelli alle semifinali dei 60 ostacoli, il record italiano sfiorato da Eloisa Coiro sugli 800 metri.

RISULTATI MONDIALI INDOOR ATLETICA OGGI

FINALI

SALTO IN ALTO (MASCHILE) – Oleh Doroshchuk ha vinto una modesta gara di salto in alto, imponendosi con un percorso netto fino a 2.30 metri e conquistando il primo titolo iridato in sala. Il messicano Erick Portillo sorprendere tutti e conquista l’argento con un balzo da 2.30 metri (alla terza prova), mentre il giamaicano Raymond Richards e il sudcoreano Sanghyeok Woo (campione uscente) condividono il bronzo valicando 2.26 metri al primo tentativo. Clicca qui per la cronaca della gara.

4X400 (MISTA) – Il Belgio ha vinto in maniera autorevole la prima edizione di questa gara nella rassegna iridata in sala, andando in fuga fin dalla prima frazione e riuscendo a controllare la situazione con grandissima personalità. Jonathan Sacoor, Ilana Hanssens, Julien Watrin ed Helena Ponette si sono imposti con il tempo di 3:15.60 e si sono lasciati alle spalle la Spagna di David Garcia (3:16.96). La gara è stata condizionata da un’irregolarità commessa dai giamaicani: Delano Kennedy correva in prima corsia e ha passato il testimone a Shana Kaye Anderson che era in seconda, causando la caduta della statunitense Sara Reifenrath. I caraibici, fisicamente terzi al traguardo, sono stati squalificati e la medaglia di bronzo è andata al collo della Polonia (3:17.44). Clicca qui per la cronaca della gara.

BATTERIE

60 METRI (FEMMINILE) – Zaynab Dosso non è stata lestissima sui blocchi di partenza (0.174), ma le è bastato davvero poco per fare la differenza in accelerazione e poi ha tirato il freno a mano, respirando sul lanciato per chiudere con un comodo 7.07. La velocista emiliana si candida per il titolo ed è attesa dal rovente duello con Julien Alfred da Saint Lucia, Campionessa Olimpica di Parigi 2024 sui 100 metri che ha prevalso nella propria batteria in 7.06. Le due grandi favorite della vigilia dovranno fare i conti con la giamaicana Brianna Lyston (7.06 nella sesta batteria), la britannica Dina Asher-Smith (7.07 nella quinta), la polacca Ewa Swoboda (7.08), la giamaicana Jonielle Smith (7.13) e la lussemburghese Patrizia van der Weken (7.14), senza dimenticarsi della statunitense Jacious Sears (7.07). Kelly Doualla ha fatto il debutto con la Nazionale Italiana assoluta a 16 anni e 121 giorni (la più giovane di sempre a indossare la maglia azzurra), ha chiuso al terzo posto nella batteria vinta da Alfred con il tempo di 7.27 e si è qualificata alle semifinali. Clicca qui per la cronaca della gara.

60 OSTACOLI (MASCHILE) – Lorenzo Simonelli si è qualificato alle semifinali senza impressionare più di tanto: alto tempo di reazione (0.177), ritmica non così fluida tra le barriere, secondo posto nella propria batteria con il non irresistibile tempo di 7.65 alle spalle del giamaicano Demario Prince (7.57). Il laziale deve ritrovare lo smalto dei giorni migliori se in serata vorrà lottare per qualificarsi alla finale e inseguire un risultato di spessore. Oliver Mulas è stato eliminato: sesto con il tempo di 7.77 nella terza batteria, vinta dal sudafricano Franco Le Roux con il record continentale (7.50). I grandi favoriti hanno risposto presente con disinvoltura: lo statunitense Trey Cunningham (7.45), il francese Wilhem Belocian (7.49), il polacco Jakub Szymanski (7.50), l’americano Dylan Beard (7.50) si sono candidati al podio. Clicca qui per la cronaca della gara.

SEMIFINALI

800 METRI (FEMMINILE) – Eloisa Coiro ha gareggiato con grandissima personalità, provando a inseguire la favoritissima britannica Keely Hodgkinson e la quotata statunitense Addison Wiley. L’azzurra non ha forzato il ritmo e ha saputo gestire bene lo sforzo, impiegando le due avversarie di punta della semifinale con un punto di riferimento. Nel corso dell’ultimo giro, la 25enne laziale è stata bravissima a insistere nella propria azione e ha chiuso con il tempo di 1:59.33, abbassando di ben 43 centesimi il proprio personale (1:59.76 nel 2024) e fermandosi ad appena otto centesimi dal record italiano detenuto da Elisa Cusma (1:59.25 nel 2009). Coiro ha chiuso al terzo posto alle spalle di Hodgkinson (1:58.53) e Wiley (1:58.75), non riuscendo a qualificarsi alla finale (superavano il turno le prime due classificate di ogni semifinale). Dalle prima serie sono state promosse l’australiana Hayley Kitching (2:00.06) e la francese Clara Liberman (2:00.28) dalla prima), la svizzera Audrey Werro (1:59.27) e l’etiope Nigist Getachew (1:59.46) avanzano dalla terza. Clicca qui per la cronaca della gara.

800 METRI (MASCHILE) – La seconda semifinale è stata la più veloce per merito dello statunitense Cooper Lutkenhaus (1:44.29) e dello spagnolo Mohamed Attaoui (1.44.48, record nazionale). Hanno risposto presente il belga Eliott Crestan (1:45.71) e il croato Marino Bloudek (1:45.92) nella terza semifinale, mentre nella prima si sono distinti l’australiano Peter Bol (1:46.21) e il giapponese Allon Clay (1:46.47).

EPTATHLON

Lo svizzero Simon Ehammer ha ipotecato il titolo grazie al dominio inscenato tra 60 ostacoli (7.52) e salto con l’asta (5.30 metri). L’elvetico svetta al comando con 5.808 punti e può fare affidamento su un vantaggio di ben 355 lunghezze nei confronti dello statunitense Heath Baldwin (5.453) quando all’appello mancano soltanto i 1000 metri. Terzo posto per l’altro americano Kyle Garland (5.409) davanti al ceco Vilem Strasky (5.238) e al francese Téo Bastien (5.234).