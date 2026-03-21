Lorenzo Simonelli promosso ai Mondiali Indoor, ma bisogna abbassare il tempo. Pole di Cunningham

Lorenzo Simonelli si è qualificato alle semifinali dei 60 ostacoli ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, in corso di svolgimento a Torun (Polonia). Il Campione d’Europa 2024 dei 110 ostacoli non ha avuto un buon tempo di reazione (0.177) e ha un po’ faticato nella ritmica tra le barriere, riuscendo comunque a superare il turno con il secondo posto nella propria batteria.

Il tempo di 7.65, alle spalle del giamaicano Demario Prince (7.58), non è brillante per il laziale, che ha però tutte le carte in regola per migliorarsi durante la serata che propone la semifinale e l’atto conclusivo.

La stagione invernale non è stata delle migliori per l’azzurro, che sta inseguendo lo stato di forma dei momenti più soddisfacenti della propria giovane carriera e che spera di poter lottare per una medaglia nell’appuntamento più importante dell’annata agonistica al coperto. Per il momento lo statunitense Trey Cunningham (7.45 nella sesta batteria), il francese Wilhem Belocian (7.49 nella quarta serie), il sudafricano Franco Le Roux (7.50 di record continentale nella terza), il polacco Jakub Szymanski (7.50 nella quinta) e lo statunitense Dylan Beard (7.50 nella seconda) sembrano essere di un’altra dimensione.

Niente da fare per Oliver Mulas, sesto con il tempo di 7.77 nella batteria vinta da Le Roux davanti allo spagnolo Enrique Llopis (7.55) e al francese Romain Lecoeur (7.59). Passavano il turno i primi tre classificati di ogni batterie e i tre migliori tempi di ripescaggio. Appuntamento alle ore 19.48 con la semifinale, mentre la finale è prevista alle ore 21.02.