L’Italia cala il poker e qualifica ai Mondiali di Pechino 2027 anche la 4×100 mista, grazie al successo ottenuto nella prima delle due batterie di ripescaggio che ha aperto il programma del day-2 alle World Relays 2026 di Gaborone. Diventano quattro dunque le staffette azzurre già certe di prendere parte alla prossima edizione della rassegna iridata, dopo i tre pass raccolti ieri al primo tentativo dalla 4×400 mista e dalle 4×100 e 4×400 femminili.

Missione compiuta per il quartetto tricolore formato da Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Zaynab Dosso (unica novità rispetto al primo turno, prendendo il posto di Irene Siragusa), che si è imposto nella prima serie odierna con il tempo di 40.69 migliorando di ben 27 centesimi il precedente primato nazionale di questa giovane specialità.

L’innesto della campionessa mondiale in carica dei 60 metri in ultima frazione ha aumentato sicuramente il potenziale di questo gruppo, che ha comunque avuto il merito di sfoderare un’ottima prestazione corale rimanendo fin da subito nelle posizioni di vertice e consentendo a Dosso di cominciare il rettilineo conclusivo davanti a tutti nonostante dei cambi tutt’altro che perfetti.

L’Italia ha preceduto al traguardo il Portogallo (40.76), che ha centrato dunque a sua volta il ticket per Pechino proprio come Australia (40.78) e Svizzera (41.02), prime due classificate della seconda serie di ripescaggio. Appuntamento rimandato con la qualificazione ai Mondiali 2027 (rimangono a disposizione quattro posti da assegnare in base alle top list della prossima stagione) tra le altre per Francia, Cina, Polonia e Belgio.