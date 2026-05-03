Seconda e ultima giornata di gare a Gaborone (Botswana), dove vanno in scena le World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette. L’Italia ha raggiunto la finale con tre squadre ed è così riuscita a qualificarsi ai Mondiali 2027 di atletica: 4×100 donne, 4×400 donne e 4×400 mista hanno raggiunto l’obiettivo di questa trasferta in terra africana e oggi scenderanno in pista per provare a conquistare una medaglia in un contesto altamente competitivo.

La 4×100 mista e la 4×100 maschile sono invece chiamate a inseguire l’ammissione alla rassegna iridata del prossimo anno attraverso il secondo round di qualificazione: in palio altri quattro pass per Pechino. Nel caso in cui si dovesse fallire l’esame odierno, bisognerà ricorrere al ranking dei tempi che nel 2027 assegnerà gli ultimi quattro posto per l’evento più importante dell’annata agonistica (a cui è tra l’altro già costretta la 4×400 maschile).

Per tentare il tutto per tutto, il DT Antonio La Torre ha spostato Zaynab Dosso nella 4×100 mista: ultima frazione per la Campionessa del Mondo dei 60 indoor, chiamata a fornire il proprio contributo accanto a Junior Tardioli Elisa Valensin, Andrea Bernardi. Cambia volto anche la 4×100 maschile: fuori Samuele Ceccarelli al lancio, sostituito dalla novità Eduardo Longobardi. Confermate le altre frazioni: Filippo Randazzo sul rettilineo lungo, Fausto Desalu per la seconda curva, Chituri Ali in chiusura per inseguire il colpaccio.

La 4×100 femminile è stata inevitabile ridisegnata per l’atto conclusivo: Alessia Pavese sostituirà Zaynab Dosso, ci sarà Dalia Kaddari in terza frazione al posto di Margherita Castellani, confermate Alice Pagliarini e Gloria Hooper. Per quanto riguarda le staffette del miglio: mista con Lorenzo Benati, Anna Polinari, Vladimir Aceti, Eloisa Coiro; donne con Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora, Alice Mangione. Di seguito il quadro dettagliato delle formazioni dell’Italia per la seconda giornata delle World Relays.

FORMAZIONI ITALIA WORLD RELAYS OGGI

4×100 mista, secondo turno di qualificazione: Italia (Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi, Zaynab Dosso)

4×100 maschile, secondo turno di qualificazione: Italia (Eduardo Longobardi, Filippo Randazzo, Fausto Desalu, Chituru Ali)

4×400 mista, finale: Italia (Lorenzo Benati, Anna Polinari, Vladimir Aceti, Eloisa Coiro)

4×100 femminile, finale: Italia (Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alessia Pavese)

4×400 femminile, finale: Italia (Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora, Alice Mangione)