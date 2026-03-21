Si è appena conclusa con il trionfo del Belgio nella staffetta 4×400 mista la prima finale del day-2 ai Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia). Si tratta della prima medaglia d’oro in questa edizione della rassegna iridata al coperto per la delegazione belga, che ha di fatto dominato da cima a fondo la prova a squadre riservata ai quattrocentisti.

Jonathan Sacoor (46.16 da fermo), Ilana Hanssens (52.18), Julien Watrin (46.11) e Helena Ponette (51.15 in chiusura) hanno vinto con grande autorevolezza la 4×400 mista odierna a Torun con il tempo di 3:15.60, andando in fuga sin dalla prima frazione e poi resistendo fino in fondo al tentativo di rientro degli inseguitori grazie ad una solida prestazione corale del quartetto.

Il Belgio ha disputato una gara pulita, mentre alle sue spalle un primo cambio a dir poco caotico (causato principalmente da un’irregolarità dei giamaicani Delano Kennedy e Shana Kaye Anderson) ha messo fuori dai giochi per le medaglie i Paesi Bassi e gli Stati Uniti d’America, in seguito alla caduta di Myrte Van der Schoot e Sara Reifenrath.

Un episodio che ha condizionato pesantemente la finale, per il quale il team giamaicano (terzo fisicamente al traguardo) è stato squalificato promuovendo sul terzo gradino del podio la formazione di casa composta dai polacchi (3:17.44). Kajetan Duszynski, Anna Gryc, Marcin Karolewski e Justyna Swiety-Ercetic. Argento di spessore infine per la Spagna in 3:16.96 con Markel Fernandez, Paula Sevilla, David Garcia e Blanca Hervas.