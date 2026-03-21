Eloisa Coiro accarezza il record italiano ma si ferma in semifinale negli 800 ai Mondiali indoor

Si interrompe in semifinale l’avventura di una pimpante Eloisa Coiro sugli 800 metri in occasione dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, evento clou della stagione invernale in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia). L’Italia non avrà dunque rappresentanti nella finale a sei di domenica sera, dopo che Laura Pellicoro era uscita di scena ieri in batteria.

Coiro è stata oggettivamente sfortunata nella composizione delle tre semifinali odierne, capitando in una heat durissima e non potendo peraltro usufruire di un eventuale ripescaggio tramite tempo. La 25enne romana è andata comunque oltre i propri limiti, migliorando di quasi mezzo secondo il personale (1:59.76 stabilito nel 2024 a Glasgow) e sfiorando addirittura il record italiano indoor con un notevole 1:59.33.

L’azzurra si è avvicinata a soli 8 centesimi dal primato nazionale di Elisa Cusma (che resiste dal 15 febbraio 2009), cercando di tenere il passo forsennato imposto dalla formidabile britannica Keely Hodgkinson (1:58.53 in scioltezza all’arrivo) ma perdendo progressivamente la scia della statunitense Addison Wiley, che ha avuto il merito di sfruttare il traino della battistrada demolendo il personal best con 1:58.75 e ottenendo l’ultimo posto utile per il passaggio in finale.

Avanza brillantemente anche la quotata svizzera Audrey Werro, che ha vinto la terza semifinale senza forzare eccessivamente in 1:59.27, mentre le altre atlete ammesse all’ultimo atto degli 800 metri sono l’etiope Nigist Getachew (seconda nella terza heat in 1:59.46), l’australiana Hayley Kitching (2:00.06 nella prima semifinale) e la francese Clara Liberman (2:00.28 nella prima).