Kelly Doualla debutta ai Mondiali Indoor: volata concreta accanto alla Campionessa Olimpica, è in semifinale!

Kelly Doualla ha fatto il proprio debutto con la Nazionale Italiana assoluta, diventando la più giovane della storia a indossare la maglia azzurra in un evento internazionale: a 16 anni e 121 giorni, la velocista lombarda ha corso le batterie dei 60 metri ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, riuscendo a qualificarsi alle semifinali sul rettilineo di Torun (Polonia) e a meritarsi il diritto di tornare in scena questa sera.

La campionessa d’Europa U18 sui 100 metri e primatista europea tra le minorenni sui 60 metri (7.19 lo scorso anno) è scattata accanto a Julien Alfred da St. Lucia, la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 sui 100 metri e co-primatista mondiale stagionale alla pari con Zaynab Dosso (6.99). L’azzurra ha avuto il tempo di reazione più elevato (0.172) e ha impiegato un po’ per mettersi completamente in moto in fase di accelerazione, poi sul lanciato ha offerto un buono spunto ed è riuscita a chiudere in terza posizione.

Kelly Doualla ha tagliato il traguardo con il tempo di 7.27, sei centesimi sopra il suo stagionale (7.21) e ha così superato il turno: si meritavano le semifinali le prime tre classificate delle sette batterie e i tre migliori crono di ripescaggio. Una bella “Q grande” accanto al nome di una delle grandi promesse dell’atletica tricolore, che si è presentata a questa rassegna iridata con il chiaro obiettivo di assaporare il grande evento internazionale e di imparare in vista del prossimo futuro.

Nella quarta batteria ha dettato legge Julien Alfred, capace di imporsi in 7.06 rialzandosi nel finale e rispondendo alla Zaynab Dosso (7.07 nella prima batteria): sembra essere tutto pronto per il duello che metterà in palio il titolo. Seconda posizione per la canadese Sade McCreath (7.16), Doualla si è lasciata alle spalle atlete esperte come la polacca Magdalena Stefanowicz (7.30) e la brasiliana Gabriela Mourao (7.31).