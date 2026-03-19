Basket, la Virtus Bologna crolla subito e cede all’Hapoel Tel Avi in Eurolega

L’Eurolega non sembra più essere un pensiero per la Virtus Bologna, che sul neutro di Sofia cede nettamente all’Hapoel Tel Aviv con il punteggio di 109-91. La squadra di Ivanovic, con continue assenze (ultime quelle di Ferrari e Diouf), sembra ormai avere la testa completamente sul campionato e sprofonda già nei primi venti minuti.

Non bastano alla Virtus le prove comunque positive di Derrick Alston Jr e Matt Morgan, che mettono a referto entrambi 24 punti. Ivanovic decide di ruotare molto la propria rosa, lasciando un po’ a riposo sia Saliou Niang sia Carsen Edwards, dando minuti e spazio anche ai giovani Matteo Accorsi e Matteo Baiocchi. Per gli israeliani il migliore è stato Jonathan Motley con 22 punti.

Hapoel parte fortissimo e impone subito un ritmo altissimo contro una Virtus Bologna già in netta difficoltà fin dai primi minuti. Gli israeliani fanno quello che vogliono e dopo dieci minuti il tabellone segna già 34-19 in favore dei padroni di casa. Nel secondo periodo la situazione peggiora ulteriormente per la squadra di Ivanovic. Hapoel continua a dominare ed in venti minuti segna già 65 punti, andando alla pausa lunga avanti di 25 punti (65-40).

I secondi venti minuti servono solo per le statistiche. I ritmi calano decisamente e l’Hapoel deve davvero solo amministrare, perchè comunque la Virtus non alza davvero mai il proprio livello di intensità. Ivanovic ruota tutti ed è solo una lunghissima attesa verso la sirena finale per il 109-91 conclusivo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

HAPOEL TEL AVIV – VIRTUS BOLOGNA 109-91 (34-19, 31-21, 21-22, 23-29)

Hapoel: Motley 22, Blakeney 14, Oturu 14, Malcolm 12, Micic 12, Bryant 8, Edwards 8, Jones 6 (10 assist), Wainright 6, Timor 5, Randolph 2.

Virtus: Alston Jr 24, Morgan 24, Diarra 11, Smailagic 10, Accorsi 6, Niang 5, Akele 4, Edwards 3, Baiocchi 2, Jallow 2.