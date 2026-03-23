Basket femminile: playoff al via col botto, Roseto passa a Campobasso. Venezia, esordio ok

Debutto per i playoff di Serie A1 2025-2026. Ed è un via col botto, perché se da una parte arriva la prevista vittoria di Venezia su San Martino di Lupari, dall’altra Roseto torna al PalaMaggetti con addirittura la chance di eliminare Campobasso, la terza in classifica, grazie a un buzzer beater di Espedale.

UMANA REYER VENEZIA-ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 80-51

Decisamente comoda la vittoria della Reyer in gara-1. Al Taliercio il pubblico è davvero elevato per essere un lunedì sera: ci sono più di 2200 persone (2253 per l’esattezza) ad accogliere la squadra che, a metà aprile, giocherà le Final Six di Eurolega. L’Umana ripaga con due quarti iniziali che concedono veramente pochissimo sul piano difensivo: bastano i parziali, 15-5 e 20-9.

All’interno, da registrare un’accoppiata Mavunga-Holmes che subito, nel primo periodo, concede ben poco fiono al 15-5, poi nel secondo è in particolare Fassina a prendersi tiri importanti, al netto anche di Dojkic che pure prova a ritagliarsi una sua parte. Per San Martino di Lupari segna quasi solo Hobbs, e all’intervallo si va sul 35-14. Ci provano Guarise e Scott a riaprire un po’ i conti a inizio terzo quarto, ma con questa Reyer c’è poco da fare e l’1-0 nella serie arriva senza altri scossoni.

TOP SCORER

VENEZIA – Mavunga 16, Fassina e Holmes 11

SAN MARTINO – Scott 15, Hobbs 13, Guarise 10

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO 56-58

La prima, ed enorme, sorpresa dei playoff arriva da Campobasso, dove le Panthers Roseto riescono a piazzare il colpo sulla squadra che, legittimamente, può ritenersi la terza forza del campionato. Una partita, quella odierna, che viaggia sui binari del punteggio basso a lungo e che si decide fondamentalmente nel finale. Da rimarcare come alla Molisana, per Madera che scrive 10 e 11 alle voci punti e rimbalzi, c’è un’accoppiata Simon-Morrison che fa complessivamente 5/27 dal campo. Per converso, Roseto si prende in regalo la miglior Gianella Espedale della stagione, e proprio nel momento più importante.

La partita la cominciano molto bene Bura e Ustby per le ospiti, con un 6-12 che però non si mantiene per due squilli da tre di Simon e Meldere (12-15 dopo un quarto). Il divario resta praticamente immutato per tutto il secondo periodo, con l’intervallo che dice 26-30, ma è Roseto ad avere in mano il +8 prima che Miccoli e Simon riaggiustino tutto fino al -1 e Giacchetti pareggi a 36. Ancora Miccoli e Madera mandano avanti la Molisana, ma a quel punto inizia una serie di sorpassi e controsorpassi in cui entra in gioco anche Espedale. All’argentina provano a rispondere un po’ tutte, da Morrison a Miccoli a Giacchetti, fino a Gray che rimanda Campobasso sul 53-52. Si segna sempre di meno, agli ultimi 18″ si arriva sul 53-54. Dopo il 2/2 di Puisis è Madera a mettere la tripla della parità. Overtime? No, perché ancora Espedale decide la partita battendo sia Gray che la sirena.

TOP SCORER

CAMPOBASSO – Miccoli 12, Madera e Gray 10

ROSETO – Espedale 15, Ustby 14, Puisis 12