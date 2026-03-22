Basket, l’Olimpia Milano batte Sassari in Serie A. Blitz esterni di Brescia e Venezia, Virtus Bologna ko a Reggio Emilia

Una domenica di grande basket quella di oggi con tutte le sette partite in programma per la ventitreesima della Serie A 2025-2026 dal primo pomeriggio fino alla serata: facciamo quindi un breve riepilogo di quanto accaduto nel massimo campionato della ‘palla a spicchi’ nel Belpaese.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 99-87

Nel ritorno al Forum dopo il trasloco temporaneo all’Allianz Cloud e con anche una festa per i novant’anni della società l’Olimpia Milano batte nettamente la Dinamo Sassari per 99-87 e cancella così la sconfitta di una settimana fa contro la Virtus Bologna. Gli ospiti iniziano meglio la partita con un primo quarto da 22-27, con Milano che nel secondo parziale reagisce spinta da un Nico Mannion in stato di grazia (12 punti e 11 assist per lui) e ribalta l’inerzia per il 55-43 con cui si va all’intervallo lungo. Nella ripresa l’Olimpia preme ulteriormente sull’acceleratore e sfonda i venti punti di vantaggio, con Sassari che non riesce a contenere lo strapotere offensivo dei padroni di casa: alla terza sirena il punteggio recita 79-62, con l’EA7 che nel quarto conclusivo gestisce l’ampio margine fino al 99-87 con cui può festeggiare anche il successo.

TOP SCORER

Milano: LeDay 16, Nebo 15, A. Brooks 13

Sassari: Macon 23, McGlynn 15, Beliaukas 14

PALLACANESTRO TRIESTE-UMANA REYER VENEZIA 78-84

Blitz esterno dell’Umana Reyer Venezia contro la Pallacanestro Trieste per 78-84, con i lagunari che rimangono in terza posizione al pari dell’Olimpia Milano. Gli oro-granata escono bene dai blocchi e vanno subito in doppia cifra di vantaggio 14-27, mantenendo alta l’intensità anche nel secondo quarto senza concedere possibilità di replica agli avversari per il 35-54 con cui si chiede il primo tempo. Trieste si rimbocca le maniche nella ripresa e spinta dal pubblico di casa ricuce lo strappo fino al -1 con cui si va all’ultima pausa breve del match (65-66). Nei 10’ finali la sfida rimane in equilibrio con scarti ridotti, ma è la Reyer a piazzare la zampata decisiva per far saltare il fattore campo col punteggio di 78-84.

TOP SCORER

Trieste: Ramsey 24, Ruzzier 15, Toscano-Anderson 12

Venezia: S. Nikolic 17, Cole 16, Wheatle 13

BERTRAM DERTHONA TORTONA-ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ 100-73

Prova di forza della Bertram Derthona Tortona che prevale sull’Acqua San Bernardo Cantù per 100-73 e consolida la quinta posizione in classifica. Dopo un primo quarto da 27-22 i piemontesi innestano le marce alte e con un parziale interno da 28-16 nella seconda frazione scappa fino al 56-38 a metà partita. Cantù – allenata dall’ex Walter De Raffaele – accusa il colpo e non riesce ad avvicinarsi abbastanza al termine del terzo quarto e rimane sotto di diciotto lunghezze dopo 30’ (73-55). La Bertram può quindi permettersi di giocare col cronometro fino alla sirena finale per il 100-73 con cui gli uomini di Mario Fioretti vincono il match senza averlo mai messo in discussione.

TOP SCORER

Tortona: Champan 28, Vital 20, Hubb 17

Cantù: G. Basile 14, Fevrier 13, Ballo e Sneed 11

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GERMANI BRESCIA 77-85

Colpo fuori casa della Germani Brescia che espugna Trento battendo la Dolomiti Energia per 77-85 e rimane in scia alla Virtus Bologna. La Leonessa impone subito il suo ritmo e chiude il primo quarto sopra di dodici (18-30), con l’Aquila che accenna una reazione nella seconda frazione ma si trova comunque a -11 (36-46). Al rientro dagli spogliatoi Trento prova a scuotersi per riaprire il match ma gli ospiti non si scompongono (60-69), con la squadra di coach Cotelli che respinge gli ultimi assalti bianconeri per il 77-85 con cui vince in trasferta.

TOP SCORER

Trento: Stewart 17, Jogela 16, Aldridge 11

Brescia: Bilan 21, Ndour 15, Della Valle 14

GUERRI NAPOLI-OPENJOBMETIS VARESE 104-75

Largo successo casalingo per la Guerri Napoli contro l’Openjobmetis Varese col punteggio di 104-75. Partenopei subito in grande spolvero con il primo parziale da 25-13, prendendo poi il largo nel secondo quarto toccando perfino il +30 e lasciando a Varese solo sei punti segnati (47-19). Con un vantaggio rassicurante Napoli può permettersi di gestire il match mentre i lombardi che cercano di rendere meno pesante il passivo senza però riuscirci (73-44). I 10’ conclusivi sono per lo più un “garbage time” per allungare le rotazioni, con la sfida che si chiude sul punteggio di 104-75.

TOP SCORER

Napoli: Bolton 19, Doyle 18, Totè 16

Varese: Stewart 22, Iroegbu 17, Freeman 13

NUTRIBULLET TREVISO-VANOLI CREMONA 97-94

Sussulto d’orgoglio della Nutribullet Treviso che trova una vittoria per il morale contro la Vanoli Cremona per 97-94. Cremona inizia meglio il match (10-22), con la Nutribullet che si rifà immediatamente nel quarto seguente per mettere il naso avanti (46-43). Nella ripresa Treviso prosegue il trend positivo del parziale precedente e va anche in doppia cifra di vantaggio, con la Vanoli che prova a tenere viva la partita alla terza sirena (77-66). Nella frazione decisiva Cremona tenta il tutto per tutto e rosicchia ancora punti a Treviso, con i padroni di casa che riescono a mantenere i nervi saldi nel finale per il 97-94 che vale la vittoria casalinga.

TOP SCORER

Treviso: Weber 21, Muhammad-Ali 19, Miaschi 14

Cremona: Willis 20, Durham 18, Casarin 15

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 84-70

L’Unahotels Reggio Emilia si aggiudica il derby emiliano contro la Virtus Bologna col punteggio di 84-70. Primo quarto equilibrato (25-20), con la Reggiana che aumenta l’intensità nel parziale seguente spaccando in due la partita e senza concedere alla Virtus di replicare (45-38). Nella ripresa l’Unahotels continua a dettare il ritmo e scappa fino addirittura al +17, con i campioni d’Italia che sembrano smarriti e non riescono a reagire per riaprire il match (64-51). La forbice si allarga ulteriormente nel quarto conclusivo fino al +24, con le V-nere che cercano di rendere meno pesante il passivo ma non basta: finisce 84-70 in favore di Reggio Emilia che si mantiene al settimo posto in classifica mentre la Virtus vede ridursi a -2 il vantaggio sulla Germani Brescia.

TOP SCORER

Reggio Emilia: Echenique 15, Barford 14, Caupain 12

Virtus Bologna: Edwards 17, Morgan 13, Alston Jr. 12