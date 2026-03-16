Aryna Sabalenka: “Ero stanca di perdere le finali. Rybakina? Ora spero…”

Aryna Sabalenka, al termine di un’autentica battaglia, ha vinto il torneo di Indian Wells superando Elena Rybakina. La bielorussa ha dovuto annullare anche un match point prima di prendersi la rivincita sulla giocatrice kazaka che l’aveva sconfitta nella finale degli Australian Open. Nei commenti del post-partita la numero uno del mondo si è soffermata su diversi temi.

La soddisfazione per la vittoria: “Faceva incredibilmente caldo. Stavo morendo nel tie-break, ma vedevo che anche lei non era al meglio. Ho cercato di dare il massimo, spingendomi praticamente al limite. Sono così contenta che negli ultimi tre punti della partita sono riuscita a giocare un ottimo tennis e a vincere“.

La voglia di porre un freno alle sconfitte incassate in finale: “Come ho detto prima di arrivare a questa finale, ero stanca di perdere. Non fraintendetemi: i miei avversari hanno giocato un tennis incredibile, ma ero comunque riuscita a reagire e a crearmi delle occasioni, che però non ho sfruttato come avrei voluto. Per come ho iniziato il primo set e poi il primo game del secondo, non ero affatto contenta. Stavo solo cercando di trovare qualcosa, un modo per ottenere questa vittoria per me stessa, in modo da poter affrontare la prossima finale con più fiducia”

La lezione appresa dalle precedenti sconfitte: “Avendo perso così tante finali, ho anche imparato molto che la partita non è mai finita finché non è finita. Anche se sei a match point, hai ancora la possibilità di rientrare in gara. È una cosa che ho imparato: essere mentalmente forte a prescindere da tutto. Nonostante abbia perso tante finali importanti e dolorose, direi che sono ancora in grado di scendere in campo e, quando le cose non vanno bene, riesco a rimanere concentrata e a lottare”

La rivalità con Elena Rybakina: “È una ragazza adorabile. Direi che è la persona più gentile del circuito. Giochiamo insieme da molto tempo e abbiamo disputato tantissime partite. Mi diverto molto, perché giochiamo spesso un tennis fantastico e le sfide diventano una battaglia. Mi piace la nostra rivalità. Lei mi piace come persona e come giocatrice. Ma spero davvero di vincerle tutte d’ora in poi“.