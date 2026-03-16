Toni Nadal e un messaggio subliminale ad Alcaraz: “Non sono d’accordo con lui”

La sconfitta subita contro Daniil Medvedev nella semifinale del torneo ATP di Indian Wells rappresenta il primo ko del 2026 per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo nell’ultimo periodo aveva espresso le sue perplessità relative all’essere un bersaglio per tutti i rivali che sfoderano la miglior prestazione quando lo incrociano.

Toni Nadal ha parlato francamente e con enfasi su Radioestadio riguardo alla sconfitta di Alcaraz contro Medvedev a Indian Wells e ha risposto alle sue dichiarazioni secondo cui si sente un bersaglio sulla schiena perché tutti i suoi avversari alzano significativamente il livello quando giocano contro di lui.

L’ex allenatore di Rafa ha sostenuto di aver visto Carlos un po’ stanco, cosa che ha influito negativamente sul suo gioco, e di essere in totale disaccordo con l’argomentazione del murciano. Il russo ha prevalso con merito perché ha preso più rischi, strategia vincente contro un rivale più forte

“Non si tratta di avere un bersaglio sulla schiena, non sono d’accordo con lui. Quando giochi contro qualcuno più forte di te, sai che devi correre molti più rischi, e Alcaraz è più forte di Medvedev. Quando un giocatore scende in campo per competere contro qualcuno più forte di lui, deve prendersi più rischi. Daniil preferirebbe giocare contro chiunque tranne che contro di lui o Sinner, ma sa che quando lo fa, deve correre più rischi“, ha spiegato Nadal, che ha rivelato di aver detto a Zverev che deve essere molto più aggressivo quando affronta lo spagnolo o l’italiano.