America’s Cup, britannici verso una causa legale. Ineos: “Ainslie non può usare la nostra barca”

Il burrascoso divorzio tra Sir Jim Ratcliffe e Sir Ben Ainslie si arricchisce di un nuovo capitolo che potrebbe complicare pesantemente il percorso di avvicinamento di Athena Racing (diventata GB1) verso l’America’s Cup 2027. Come riportano i media britannici sarebbe in corso addirittura un’azione legale per rivendicare la proprietà dell’AC75 che prese parte all’ultima campagna di Coppa America, vincendo la Louis Vuitton Cup prima di perdere la finale contro New Zealand a Barcellona.

Ratcliffe, fondatore e proprietario di Ineos, avrebbe fatto causa a Ben Ainslie per recuperare l’AC75 attualmente in possesso di GB1. Il leggendario velista britannico aveva dichiarato in svariate occasioni di essere il proprietario della barca e di tutto il materiale relativo alla precedente campagna di America’s Cup, ma a questo punto la questione verrà dibattuta con ogni probabilità in tribunale.

Sul Daily Telegraph è stata pubblicata sabato scorso una dichiarazione attribuita a Ratcliffe, in cui l’uomo più ricco del Regno Unito affermava: “Ineos è sorpresa che la barca AC75 che abbiamo costruito per l’ultima America’s Cup sia stata presa in consegna da Athena Racing. La barca appartiene a Ineos ed è inappropriato presumere che possa essere utilizzata per la prossima competizione senza la nostra autorizzazione. L’imbarcazione è stata la barca britannica di maggior successo nella storia ed è costata a Ineos 180 milioni di sterline, evolvendosi naturalmente dalla prima imbarcazione, costata ulteriori 170 milioni di sterline. Ineos sta intraprendendo azioni legali per ottenere la restituzione della barca“.

Dopo la separazione da Ineos, Sir Ben Ainslie è diventato il leader del team inglese che ha lanciato la sfida a Emirates New Zealand per la prossima edizione della Coppa tramite il Royal Yacht Squadron come Challenger of Record. Ainslie, da alcuni mesi supportato da Oakley Capital, ritiene di essere il legittimo proprietario di tutte le risorse legate all’America’s Cup 2024. Nel frattempo la stampa britannica ipotizza che l’AC75, in fase di riprogettazione per adattarsi alle regole del nuovo protocollo verso Napoli 2027, sia ubicato attualmente in un luogo top secret.