America’s Cup 2027, La Roche-Posay lancia la sfida francese: presentata la squadra, c’è Philippe Presti

La Roche-Posay, brand del Gruppo L’Oréal e leader mondiale nella cura dermatologica della pelle, sarà il title partner del sodalizio francese che parteciperà alla America’s Cup 2027, la competizione sportiva più antica del mondo. La squadra transalpina, supportata da K-Challenge, si è presentata in vista della prossima edizione della massima manifestazione velica, che si disputerà tra una quindicina di mesi nelle acque di Napoli.

Il direttore sportivo sarà Philippe Presti, due volte vincitore della Vecchia Brocca (2010 e 2013), mentre l’allenatore Philippe Mourniac avrà il compito di seguire l’equipaggio. Il nome ufficiale sarà dunque La Roche-Posay Racing Team e affronterà Luna Rossa, Athena Racing, Alinghi nella Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che deciderà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Coppa delle Cento Ghinee.

Un timoniere sarà lo skipper francese Quentin Delapierre, olimpionico che ha maturato una solida esperienza nelle imbarcazioni foiling negli ultimi anni, sia nel Nacra 17, sia nel campionato SailGP, sia nell’ultima Coppa America. Un trimmer sarà il franco-neozelandese Jason Saunders, vincitore della Youth America’s Cup nel 2013 e in gara nell’ultima edizione a Barcellona. In rosa anche il britannico Leigh McMillan (trimmer), che ha disputato l’ultima America’s Cup con Ineos, Timothé Lapauwa (trimmer) e il duo franco-spagnolo Diego Botín (timoniere) e Florian Trittel (trimmer), campioni olimpici nella classe 49er ai Giochi di Parigi 2024. L’obbligatoria presenza femminile sarà garantita da Amélie Grassi, il francese Enzo Balanger sarà un altro timoniere a disposizione.

Philippe Presti, Direttore Sportivo: “Ho avuto la fortuna di maturare numerose esperienze all’interno di team internazionali. Oggi sono particolarmente felice di condividere questa avventura con un team francese, e in particolare con questo team con cui mantengo da tempo forti legami. L’America’s Cup è la massima espressione dello sport di squadra, che riunisce tutto il talento e la competenza della nostra organizzazione. Oggi presentiamo i velisti. La sfida sarà quella di coordinare e liberare il potenziale di ogni singolo individuo per spingerci oltre i nostri limiti e puntare al massimo livello a Napoli nel 2027″.



Quentin Delapierre, skipper e timoniere del La Roche-Posay Racing Team: “Quando guardi questo equipaggio, noti subito la ricchezza e la diversità dei loro background. È piuttosto raro trovare così tante culture veliche diverse all’interno dello stesso gruppo. Ogni membro apporta la propria competenza: la precisione tattica delle classi olimpiche, la padronanza delle barche foiling, la gestione di situazioni estreme o la navigazione d’altura. Quando si mette insieme tutto questo, si crea un ambiente molto stimolante in cui tutti alzano l’asticella. Per me, il vero punto di forza di questa squadra è la combinazione di esperienza, giovinezza e competenze complementari. Abbiamo riunito velisti capaci di raggiungere velocità molto elevate mantenendo una visione collettiva della regata. Il nostro team dovrà lavorare incredibilmente sodo per essere sempre al massimo e tenere il passo con una concorrenza così agguerrita”.