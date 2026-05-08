America’s Cup verso il debutto a Cagliari, poi le regate preliminari a Napoli. Ma c’è lo slittamento…

La prossima edizione della America’s Cup si disputerà durante l’estate 2027 nelle acque di Napoli: la competizione sportiva più antica del mondo sbarcherà in Italia per la prima volta nella storia, regalando spettacolo nello splendido scenario di Bagnoli e offrendo uno show velico di rara bellezza che catturerà l’attenzione di diversi appassionanti e di un vasto pubblico che si avvicinerà con interesse al prestigioso evento sportivo.

Team New Zealand sarà chiamata a difendere la Vecchia Brocca dall’assalto di chi riuscirà a emergere dal torneo degli sfidanti, a cui prenderanno parte Luna Rossa, gli svizzeri di Alinghi, i britannici di Athena Racing, gli statunitensi di American Racing e i francesi di La Roche-Posay (salvo ulteriori iscrizioni, si è a lungo vociferato della possibile aggiunta di una compagine australiana, al momento ancora da confermare).

La prima tappa di avvicinamento avrà luogo nel weekend del 22-24 maggio a Cagliari: nella cornice mozzafiato del Golfo degli Aranci, dove Luna Rossa è solita allenarsi, si disputeranno le prime regate preliminari con gli AC40, le imbarcazioni piccole e identiche per tutte le squadre (in Coppa America si adotteranno gli AC75). Si è poi parlato di un secondo atto a Napoli, proprio per testare i campi di gara dell’evento previsto il prossimo anno, ma al momento non c’è ancora una data.

Il Sole 24 Ore ha svelato che si era vociferato di una preliminary regatta a giugno-luglio, ma i lavori a Bagnoli non sono completati e dunque il tutto slitterà in autunno. “Non abbiamo fissato alcuna data per la regata di Napoli del 2026 – dice Sport e Salute, la società a cui è affidata la regia dell’evento – per ora si parte a Cagliari dal 22 al 24 maggio. Per Napoli non ci sono date, dopo Cagliari si deciderà“.