Tita e Banti verso Los Angeles 2028: “Dopo la Coppa America torneremo a tempo pieno sul Nacra”

Ruggero Tita e Caterina Banti hanno annunciato di voler tornare a gareggiare insieme nel Nacra 17 verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 con il sogno di completare una clamorosa tripletta dopo le vittorie di Tokyo e Parigi. La coppia più vincente della storia della vela italiana vivrà quindi un nuovo capitolo a partire dalla seconda metà del 2027, quando terminerà l’avventura di Luna Rossa nella 38ma America’s Cup a Napoli.

Fino ad allora Tita sarà il timoniere del team italiano che proverà a vincere finalmente la Coppa America: “La campagna olimpica per Los Angeles 2028 è iniziata. Sarò in equipaggio con Caterina, con la quale abbiamo già condiviso due quadrienni di successi. Il percorso sarà suddiviso in due fasi: fino a luglio 2027 la mia priorità sarà Luna Rossa e la Coppa America, poi saremo full time sul Nacra 17. È una grande sfida, e siamo pronti ad affrontarla“, le parole del fuoriclasse trentino riportate dal sito federale.

Banti, che aveva annunciato il ritiro dopo Parigi 2024, è tornata sui propri passi dopo un lungo periodo lontana dalle competizioni: “Quest’ultimo anno mi sono impegnata in nuovi progetti, e ho cominciato a costruire una carriera oltre a quella sportiva. Ho anche avuto modo di riflettere, di recuperare, e alla fine ho capito che voglio ancora continuare ad essere atleta. Per questo abbiamo deciso con Ruggero di rimetterci in gioco per Los Angeles 2028, portando avanti anche i progetti che entrambi abbiamo cominciato. Sarà una sfida affascinante, e noi ci impegneremo a dare il meglio di noi stessi“.

Con ogni probabilità Tita e Banti non prenderanno parte ai Mondiali qualificanti per le Olimpiadi (in programma a Gdynia tra il 6 ed il 16 luglio 2027), ma avranno comunque a disposizione alcune regate in calendario tra fine 2027 e inizio 2028 per vincere il ballottaggio interno con Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei e rappresentare l’Italia nel Nacra 17 a Los Angeles 2028.