Alinghi svela l’equipaggio per la America’s Cup: un campione olimpico al timone, c’è Sibello. E l’alleanza con Ainslie…

Alinghi ha annunciato quale sarà la formazione titolare in vista della prima regata preliminare della America’s Cup 2027, che si disputerà nelle acque di Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 e che fungerà da preparazione alla prossima edizione della massima competizione velica, prevista nell’estate del 2027 a Napoli. A svelare i dettagli è stato Michel Hodara, direttore degli affari commerciali del sodalizio svizzero, il quale ha presentato lo skipper della formazione europea capace di alzare al cielo il trofeo sportivo più antico del mondo.

A guidare Alinghi sarà il britannico Paul Goodison, Campione Olimpico nel laser a Pechino 2008 e con lunghi precedenti in Coppa America (con American Magic in occasione dell’ultima campagna a Barcellona): “La visione a lungo termine è stata un fattore determinante dopo aver parlato con David Endean e, ovviamente, con Ernesto Bertarelli. Anche se sarà davvero impegnativo in questo breve periodo, considerando le squadre più consolidate che hanno continuato a competere, sarà piuttosto difficile raggiungerle. Ma la visione qui è a lungo termine e c’è la possibilità di costruire quasi da zero“.

La presenza femminile sarà quella della svizzera Nathalie Brugger (velista olimpica di Nacra 27), mentre Pietro Sibello, già allenatore di Alinghi nell’ultima edizione e a bordo di Luna Rossa nel 2021, entrerà a far parte dell’equipaggio come trimmer. Il timoniere di riserva sarà il neozelandese Phil Robertson, già allenatore di match racing per la formazione svizzera nel 2024. A bordo ci sarà anche l’australiano Jason Waterhouse, medaglia d’argento nel Nacra 17 alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. La formazione è completata da Nicolas Rolaz, ex campione del mondo Optimist e campione del mondo U21 ILCA7.

L’AC75 del team si trova attualmente a Genova, dove è in corso un lavoro di aggiornamento alle nuove specifiche per la America’s Cup e Alinghi ha ingaggiato David Endean come direttore tecnico e velico. Il team svizzero ha avviato una collaborazione con il Challenger of Record, i britannici di Athena Racing guidati da Ben Ainslie, come consentito dal Protocollo. Endean ha dichiarato: “Sì, stiamo collaborando con loro. Siamo nelle prime fasi di questa collaborazione. Le modifiche al Protocollo ora consentono lo scambio di informazioni… e con i limiti di budget e l’idea di dove stiamo partendo, abbiamo sentito il bisogno di trovare dei partner, e la collaborazione con GB1 ci è sembrata ovvia: noi collaboriamo con loro, loro possono avvalersi di alcuni dei nostri ragazzi e di alcuni dei nostri strumenti di progettazione della scorsa campagna, e noi possiamo trarre vantaggio da alcuni dei loro elementi di progettazione“.