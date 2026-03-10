America’s Cup, New Zealand vara Taihoro e si lancia verso Napoli: “come il mare, tra il cielo e la terra”

Team New Zealand sarà chiamata a difendere la America’s Cup nelle acque di Napoli durante l’estate 2027: i Kiwi hanno deciso di trasferire la competizione sportiva più antica del mondo nell’emisfero boreale e, dopo aver già trionfato a Barcellona, hanno scelto il capoluogo partenopeo per conservare il possesso della Vecchia Brocca.

Il sodalizio neozelandese ha ufficialmente varato il suo AC75 Taihoro, davanti ad amici, familiari, sponsor e sostenitori di lunga data, riuniti presso la base di Wynyard Point ad Auckland. Una barca evoluta in termini tecnologica rispetto a quella capace di imporsi in terra catalana e che inseguirà la quarta affermazione consecutiva.

Si è celebrata anche la partnership con Toyota, che ormai dura 34 anni. Il CEO Grant Dalton ha espresso la propria soddisfazione: “Per chi guarda dall’esterno, forse non ci sono grandi differenze, perché dall’esterno sembra tutto uguale, ma siamo orgogliosi di avere gli stessi sponsor, Emirates, Omega e, naturalmente, Toyota, che hanno annunciato il loro ritorno a bordo. Sono ormai 34 anni, che credo siano i più lunghi nella storia dello sport neozelandese“.

Il COO Kevin Shoebridge ha aggiunto: “Internamente, la nostra filosofia è quella di promuovere sempre l’innovazione e la tecnologia, quindi pensiamo che Taihoro ‘2.0’ sarà un grande passo avanti rispetto a quello che abbiamo visto a Barcellona. C’è ancora molta strada da fare fino al 10 luglio 2027, quindi ci sarà un intenso lavoro di sviluppo che continuerà fino ad allora. E questo lavoro inizia questa settimana“.

La cerimonia di varo è stata incentrata sulle tradizioni culturali che hanno definito l’identità del team, con Iwi Manaaki Ngāti Whātua Ōrākei a presiedere l’evento, benedicendo ancora una volta Taihoro con un Karakia e un mihi. La benedizione ha ricollegato l’imbarcazione al suo nome, che significa “muoversi rapidamente come il mare tra il cielo e la terra”. Nelle prossime settimane, Taihoro sarà una presenza fissa nel Golfo di Hauraki ad Auckland, solcando le acque mentre l’equipaggio si abitua alle nuove dinamiche dell’AC75 appena evoluto, prima che il team si concentri nuovamente sulle regate AC40 alla prima regata preliminare a Cagliari, in Sardegna, dal 21 al 24 maggio 2026.

Lo skipper Nathan Outteridge ha ammesso: “C’è molta attesa su quali saranno i ruoli dei cinque velisti e, in effetti, se si guardano tutte le squadre, la domanda è chi occuperà le diverse posizioni. Per quanto ci riguarda, abbiamo una squadra nuova, un mix entusiasmante di giovani talenti ed esperienza, quindi non sappiamo ancora come sarà la situazione a luglio del prossimo anno. Questo fa parte di ciò che ci aspetta nel prossimo blocco di regate Taihoro“.