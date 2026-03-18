Ruggero Tita e Caterina Banti torneranno a competere insieme: “Los Angeles 2028 ci aspetta”

Sembrava la fine di un’epoca, e invece è solo l’inizio di un nuovo capitolo. La coppia d’oro della vela italiana, formata da Ruggero Tita e Caterina Banti, è pronta a tornare in acqua insieme, ribaltando uno scenario che fino a poche ore fa appariva definitivo.

Dopo due campagne olimpiche straordinarie, culminate con altrettanti ori nel Nacra 17 tra Tokyo 2021 e Parigi 2024, la prodiera romana aveva scelto di chiudere con la vela agonistica all’età di 37 anni. Una decisione che sembrava aver messo il punto su uno dei sodalizi più vincenti dello sport azzurro, arricchito anche da numerose medaglie europee e mondiali.

La separazione, ufficializzata sul finire del 2024, era stata raccontata con toni distesi e condivisi. “Non ho cambiato idea. Ci siamo separati d’amore e d’accordo ma abbiamo tantissimi progetti anche per il futuro sia insieme sia da soli“, aveva dichiarato Banti durante la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al Merito Sportivo, sottolineando come la scelta non avesse incrinato il rapporto umano e professionale costruito negli anni.

Parallelamente, Tita aveva iniziato a guardare avanti, proiettandosi verso il nuovo quadriennio olimpico e la necessità di ricostruire un equipaggio competitivo: “Bisognerà trovare una degna sostituta, non sarà facile ma sarà una delle sfide verso i prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles 2028“. Un percorso che sembrava ormai tracciato, con il due volte campione olimpico pronto anche ad affrontare nuove sfide di altissimo livello, come la 38ª Coppa America al timone di Luna Rossa insieme a Marco Gradoni.

E invece, a sorpresa, i piani sono stati riscritti. Nella giornata di oggi è arrivato l’annuncio che ha riacceso l’entusiasmo degli appassionati: Tita e Banti torneranno a competere insieme. Un ritorno comunicato direttamente dai protagonisti attraverso i canali social, con parole che non lasciano spazio a interpretazioni: “Siamo tornati! Los Angeles 2028 ci aspetta. Amiamo le sfide e non riusciamo a smettere di spingerci sempre più in là, più forti…insieme. Ci rivedrete presto sulla linea di partenza come team“.

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