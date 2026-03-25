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America’s Cup, Andrea Tesei lascia Luna Rossa e viene ingaggiato da Ben Ainslie!

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16 secondi fa

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Andrea Tesei
Andrea Tesei / Comunicato stampa America's Cup Media

Andrea Tesei lascia Luna Rossa e si unisce al Challenger britannico GB1 in vista dell’America’s Cup 2027 di vela: l’italiano vanta una grande esperienza nelle competizioni di massimo livello e ad alta velocità, maturata non solo nelle sue due precedenti campagne di America’s Cup con Luna Rossa, ma anche nella classe olimpica 49er, nel SailGP e nello sci alpino.

Dopo la firma del contratto per GB1, Tesei si è già unito al team britannico nel training camp di Cagliari, in Italia, per la prima sessione di test a due imbarcazioni con gli AC40. Il trentaquattrenne è il quarto velista ingaggiato da GB1 e si aggiunge al timoniere Dylan Fletcher ed ai trimmer Bleddyn Mon e Ben Cornish.

L’emozione di Tesei traspare dalle sue parole: “Sono davvero onorato di far parte di questo gruppo, ci sono tantissimi campioni olimpici e medaglie olimpiche tra il team velico, il management e lo staff a terra: sono tutti incredibilmente talentuosi. Gareggeremo nel mio Paese e Napoli sarà una straordinaria sede per l’evento. La città è un anfiteatro naturale e, con il campo di regata molto vicino alla costa, sarà possibile seguire l’azione da molteplici punti di osservazione, sia da terra sia in acqua“.

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