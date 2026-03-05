America’s Cup 2027, colpaccio di mercato per K-Challenge! Arrivano i fenomeni spagnoli Botin/Trittel

Comincia ad entrare nel vivo il lungo percorso di avvicinamento verso la 38ma edizione della Coppa America, in programma a Napoli nel 2027. È notizia di oggi un importante colpo di mercato che riguarda i francesi di K-Challenge, protagonisti di un’operazione davvero molto interessante nel tentativo di aumentare le loro quotazioni verso la Louis Vuitton Cup.

K-Challenge ha ingaggiato infatti la formidabile coppia spagnola composta da Diego Botin e Florian Trittel, due colossi della vela internazionale contemporanea. Gli iberici vantano un palmares sfavillante e sono reduci da un biennio favoloso, in cui hanno conquistato nella classe 49er la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi ed il titolo mondiale a Cagliari oltre ad imporsi nella quarta stagione del SailGP (2023-2024).

I due velisti spagnoli si apprestano dunque ad immergersi in una nuova avventura, mettendosi alla prova nel contesto dell’America’s Cup ma non rinunciando alla campagna olimpica in 49er verso Los Angeles 2028. “Vogliamo continuare a crescere. L’America’s Cup rappresenta un’enorme sfida professionale e una notevole opportunità di crescita come velisti. Ma sentiamo di aver ancora molto da dare nella classe 49er. La motivazione di provare a ripetere il successo di Parigi a Los Angeles è ciò che ci spinge. Combinare entrambi i progetti ci renderà dei velisti migliori“, ha dichiarato Botin.

Trittel ha confermato che porteranno avanti nel frattempo anche il progetto SailGP con il team Los Gallos: “Arriviamo da un percorso incredibile: vincere la quarta stagione del SailGP, l’oro olimpico e poi il Mondiale 49er, che era il titolo che ci mancava. Ora è il momento di evolverci e affrontare nuove sfide, mantenendo il nostro obiettivo di competere di nuovo per la gloria olimpica nel 2028“.