Team New Zealand annuncia il quartetto per le regate preliminari, parte la campagna di America’s Cup. Outteridge sussurra a Burling…

Team New Zealand si appresta a incominciare il lungo cammino verso la America’s Cup, che si disputerà nell’estate del 2027 nelle acque di Napoli. La corazzata oceanica sarà chiamata a difendere la Vecchia Brocca in terra italiana, fronteggiando dal 10 al 17-18 luglio l’equipaggio che avrà la meglio nel torneo degli sfidanti: Luna Rossa, i britannici di Athena Racing, gli svizzeri di Alinghi, gli statunitensi di American Racing e gli australiani di Team Australian si daranno battaglia per meritarsi questa occasione.

La prima tappa verso la competizione sportiva più antica del mondo sarà rappresentata dalla regate preliminari, che andranno in scena a Cagliari nel weekend del 22-24 maggio. I Kiwi solcheranno le acque del Golfo degli Angeli con due barche: il primo AC40 sarà quello con l’equipaggio di riferimento, mentre il secondo sarà composto da giovani e donne. Nathan Outteridge sarà lo skipper e il timoniere sul lato di dritta della squadra senior, con Seb Menzies al timone di sinistra, insieme a Iain Jensen come trimmer di sinistra e Andy Maloney come trimmer di dritta. Per la squadra femminile e giovanile, Jake Pye sarà lo skipper e timoniere di sinistra, Erica Dawson è timoniere di dritta, con Josh Armit al rimmer di destra e Serena Woodall a sinistra.

Proprio Outteridge ha parlato nella conferenza stampa odierna: “Davvero emozionante. È passato un po’ di tempo dall’ultimo evento della America’s Cup ed essere qui schierati sugli AC40 è un passo importante per tutte le squadre. La America’s Cup si disputerà sugli AC75, ma si tratta anche di una competizione di progettazione. Questa settimana, per la maggior parte delle squadre, si tratta di regatare e mettere insieme i nuovi equipaggi. Abbiamo una formazione davvero entusiasmante. Seb Menzies, che si è unito alla nostra campagna e ha appena vinto il Campionato del Mondo di 49er. È stato fantastico regatare con lui questa settimana. Siamo davvero entusiasti di gareggiare. In qualità di Defender, vogliamo semplicemente metterci in gioco regatando con gli sfidanti in questo momento. Per vedere a che punto siamo e capire come possiamo continuare a migliorare“.

Una battuta su Peter Burling, suo ex compagno di squadre con New Zealand e ora timoniere di Luna Rossa: “Sono passati alcuni anni da quando ci sedevamo fianco a fianco e ora ci ritroviamo uno contro l’altro. Ma Pete e io abbiamo avuto un ottimo rapporto negli ultimi 15 anni. Che ci allenassimo insieme, gareggiassimo l’uno contro l’altro, lavorassimo insieme, e ora stiamo gareggiando l’uno contro l’altro di nuovo. È davvero fantastico“.