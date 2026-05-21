America’s Cup 2027, annunciata una nuova tappa preliminare a Napoli a fine settembre

Annunciata una seconda tappa di regate preliminari dell’America’s Cup 2027 di vela: dopo quella di Cagliari, che inizierà domani, un’altra si disputerà proprio a Napoli, dal 24 al 27 settembre, sempre con gli AC40 in acqua: ad annunciarlo è stato il Ministro dello Sport, Andrea Abodi.

Questo l’annuncio di Abodi: “L’Italia raddoppia! La seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38th America’s Cup si svolgerà nella splendida cornice di Napoli dal 24 al 27 settembre. La città partenopea si prepara, così, a una prima prova generale nel suo affascinante specchio d’acqua, un battesimo che ha tanti significati, che dà il senso della collaborazione tra le Istituzioni e della rinascita di un luogo, Bagnoli, che da oltre trent’anni è rimasto abbandonato a se stesso“.

Continua il Ministro: “È anche il senso della bellezza dei luoghi che ci accolgono, di un destino annunciato perché non potevamo non rimanere in Italia. La predisposizione della città, delle sue istituzioni, a far apprezzare non solo quello che il mare offre, ma anche quello che questo evento rappresenta, sostanzia ciò che inizialmente era un sogno, un’idea, che poi è diventato un progetto nel quale il Governo ha investito con la consapevolezza di generare valore, sviluppo, attrattività, investimenti, turismo, socialità e nuove opportunità per tutti, a partire dai giovani“.

L’importanza di restare in Italia: “America’s Cup ha attraversato i secoli consolidando il suo valore universale e Napoli è, dopo Cagliari, tappa di un percorso iniziato poco più di un anno fa con l’assegnazione dell’organizzazione, che sta procedendo con concretezza e puntualità, giorno dopo giorno, mantenendo la rotta nel percorso di avvicinamento a quello che sarà nel 2027 l’evento velico più importante al mondo“.