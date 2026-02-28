America’s Cup, tornano alla Rai i diritti tv in chiaro

Dopo un’edizione trasmessa dai canali Mediaset, la Rai torna a irradiare l’America’s Cup. Lo farà per la 38a edizione della più famosa competizione velica al mondo, oltre che naturalmente anche per tutto il complesso di selezione legato alla Louis Vuitton Cup (Challenger Selection Series).

L’accordo è stato annunciato in coabitazione dalla stessa Rai e dall’America’s Cup Partnership, e comprende anche le regate di Youth America’s Cup e Women’s America’s Cup. Sia l’una che l’altra competizione sono in programma a Napoli nel 2027, mentre la Coppa delle Cento Ghinee verrà assegnata sempre nella città partenopea tra il 10 e il 18 luglio dell’anno appena citato. Primi appuntamenti con la regata preliminare a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026, e sarà quella la prima occasione di rivedere all’opera Luna Rossa.

Così Grant Dalton, Presidente di ACE Italy S.r.l.: “Siamo pienamente consapevoli dell’importanza e del potenziale che l’organizzazione della Louis Vuitton 38ª America’s Cup in Italia rappresenta. È fondamentale assicurare al pubblico italiano una copertura televisiva di eccellenza. La Rai, con la sua struttura multipiattaforma, la capacità di trasmissione in diretta e on demand e gli elevati standard produttivi, garantisce una presentazione all’altezza di quella che si annuncia come l’edizione più entusiasmante nei 175 anni di storia dell’America’s Cup. Il lavoro svolto in occasione delle recenti Olimpiadi Invernali testimonia competenza e qualità. Per noi, la collaborazione con la Rai rappresenta una tappa significativa nel percorso che ci condurrà alla regata finale di Napoli nel 2027“.

Queste invece le parole dell’AD Rai Giampaolo Rossi: “Ospitare la Louis Vuitton 38ª America’s Cup, così come le Regate Preliminari in Italia, rappresenta un’iniziativa di grande rilievo, con un’ampia valenza culturale e sportiva per il Paese. La crescente popolarità della vela, e in particolare dell’America’s Cup, è un fenomeno che la Rai intende valorizzare attraverso un approccio multipiattaforma, capace di dare piena visibilità alla regata, ai suoi protagonisti, agli stakeholder e alla competizione sportiva nel suo complesso. Siamo lieti di collaborare con i qualificati team media e di management di ACE S.r.l. per realizzare un prodotto televisivo di eccellenza che sappia esprimere la storia e al tempo stesso la modernità di questa grande competizione“.