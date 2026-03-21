Albo d’oro Milano-Sanremo dopo l’edizione 2026: primo sigillo per Tadej Pogacar
L’edizione numero 117 della Milano-Sanremo viene vinta dallo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), al primo successo in carriera il questa Classica Monumento, davanti a Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team), che viene battuto nella volata a due, ed al neerlandese Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix), primo del gruppo inseguitore.
ALBO D’ORO MILANO-SANREMO
2026: Tadej Pogacar (Slovenia)
2025: Mathieu van del Poel (Paesi Bassi)
2024: Jasper Philipsen (Belgio)
2023: Mathieu van del Poel (Paesi Bassi)
2022: Matej Mohoric (Slovenia)
2021: Jasper Stuyven (Bel)
2020: Wout Van Aert (Bel)
2019: Julian Alaphilippe (Fra)
2018: Vincenzo Nibali (Ita)
2017: Michal Kwiatkowski (Pol)
2016: Arnaud Démare (Fra)
2015: John Degenkolb (Ger)
2014: Alexander Kristoff (Nor)
2013: Gerald Ciolek (Ger)
2012: Simon Gerrans (Aus)
2011: Matthew Goss (Aus)
2010: Oscar Freire Gomez (Spa)
2009: Mark Cavendish (Gbr)
2008: Fabian Cancellara (Svi)
2007: Oscar Freire Gomez (Spa)
2006: Filippo Pozzato (Ita)
2005: Alessandro Petacchi (Ita)
2004: Oscar Freire Gomez (Spa)
2003: Paolo Bettini (Ita)
2002: Mario Cipollini (Ita)
2001: Erik Zabel (Ger)
2000: Erik Zabel (Ger)
1999: Andrei Tchmil (Bel)
1998: Erik Zabel (Ger)
1997: Erik Zabel (Ger)
1996: Gabriele Colombo (Ita)
1995: Laurent Jalabert (Fra)
1994: Giorgio Furlan (Ita)
1993: Maurizio Fondriest (Ita)
1992: Sean Kelly (Irl)
1991: Claudio Chiappucci (Ita)
1990: Gianni Bugno (Ita)
1989: Laurent Fignon (Fra)
1988: Laurent Fignon (Fra)
1987: Erich Mächler (Svi)
1986: Sean Kelly (Irl)
1985: Hennie Kuiper (Ned)
1984: Francesco Moser (Ita)
1983: Giuseppe Saronni (Ita)
1982: Marc Gomez (Fra)
1981: Alfons De Wolf (Bel)
1980: Pierino Gavazzi (Ita)
1979: Roger De Vlaeminck (Bel)
1978: Roger De Vlaeminck (Bel)
1977: Jan Raas (Ned)
1976: Eddy Merckx (Bel)
1975: Eddy Merckx (Bel)
1974: Felice Gimondi (Ita)
1973: Roger De Vlaeminck (Bel)
1972: Eddy Merckx (Bel)
1971: Eddy Merckx (Bel)
1970: Michele Dancelli (Ita)
1969: Eddy Merckx (Bel)
1968: Rudi Altig (Ger O.)
1967: Eddy Merckx (Bel)
1966: Eddy Merckx (Bel)
1965: Arie den Hartog (Ned)
1964: Thomas Simpson (Gbr)
1963: Joseph Groussard (Fra)
1962: Emile Daems (Bel)
1961: Raymond Poulidor (Fra)
1960: René Privat (Fra)
1959: Miguel Poblet (Spa)
1958: Rik Van Looy (Bel)
1957: Miguel Poblet (Spa)
1956: Fred De Bruyne (Bel)
1955: Germain Derycke (Bel)
1954: Rik Van Steenbergen (Bel)
1953: Loretto Petrucci (Ita)
1952: Loretto Petrucci (Ita)
1951: Louison Bobet (Fra)
1950: Gino Bartali (Ita)
1949: Fausto Coppi (Ita)
1948: Fausto Coppi (Ita)
1947: Gino Bartali (Ita)
1946: Fausto Coppi (Ita)
1945 – 44: non disputata
1943: Cino Cinelli (Ita)
1942: Adolfo Leoni (Ita)
1941: Pierino Favalli (Ita)
1940: Gino Bartali (Ita)
1939: Gino Bartali (Ita)
1938: Giuseppe Olmo (Ita)
1937: Cesare Del Cancia (Ita)
1936: Angelo Varetto (Ita)
1935: Giuseppe Olmo (Ita)
1934: Jef Demuysere (Bel)
1933: Learco Guerra (Ita)
1932: Alfredo Bovet (Ita)
1931: Alfredo Binda (Ita)
1930: Michele Mara (Ita)
1929: Alfredo Binda (Ita)
1928: Costante Girardengo (Ita)
1927: Pietro Chesi (Ita)
1926: Costante Girardengo (Ita)
1925: Costante Girardengo (Ita)
1924: Pietro Linari (Ita)
1923: Costante Girardengo (Ita)
1922: Giovanni Brunero (Ita)
1921: Costante Girardengo (Ita)
1920: Gaetano Belloni (Ita)
1919: Angelo Gremo (Ita)
1918: Costante Girardengo (Ita)
1917: Gaetano Belloni (Ita)
1916: non disputata
1915: Ezio Corlaita (Ita)
1914: Ugo Agostoni (Ita)
1913: Odile Defraye (Bel)
1912: Henri Pélissier (Fra)
1911: Gustave Garrigou (Fra)
1910: Eugène Christophe (Fra)
1909: Luigi Ganna (Ita)
1908: Cyrille Van Hauwaert (Bel)
1907: Lucien Petit-Breton (Fra)
PLURIVINCITORI
7 vittorie: Eddy Merckx (Bel)
6 vittorie: Costante Girardengo (Ita)
4 vittorie: Gino Bartali (Ita), Erik Zabel (Ger)
3 vittorie: Fausto Coppi (Ita), Roger De Vlaeminck (Bel), Oscar Freire Gomez (Spa)
2 vittorie: Gaetano Belloni (Ita), Alfredo Binda (Ita), Giuseppe Olmo (Ita), Loretto Petrucci (Ita), Miguel Poblet (Spa), Laurent Fignon (Fra), Sean Kelly (Irl)
NAZIONALITA’ DEI VINCITORI
Italia 51
Belgio 22
Francia 14
Germania 7
Spagna 5
Paesi Bassi 3
Australia 2
Irlanda 2
Regno Unito 2
Svizzera 2
Norvegia 1
Polonia 1
Slovenia 1
Foto: LaPresse