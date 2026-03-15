A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Are e superG Courchevel, tv, streaming

L’auspicio è quello di poter assistere ad una giornata di gare nella quale il tempo accompagni le prestazioni degli atleti e non le condizioni. La Coppa del Mondo torna in pista: in programma lo slalom femminile di Are, il via delle due run è previsto alle 09:30 e alle 12:30, e il SuperG maschile di Courchevel, partenza prevista alle 10:45.

Le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori ad annullare la gara di ieri sulle nevi francesi: l’avvicinarsi delle finali rende impossibile qualsiasi ipotesi relativa al recupero e la conseguente soppressione di una gara avvicina ulteriormente Marco Odermatt al trofeo di specialità.

Giovanni Franzoni, reduce dall’eccellente secondo posto ottenuto nella libera di venerdì, vuole continuare a fare bene per confermarsi ai vertici della velocità e guadagnare terreno nella lotta per la conquista del terzo posto nella graduatoria di SuperG.

In campo femminile il discorso relativo al trofeo di specialità è stato archiviato già da tempo grazie al dominio incontrastato di Mikaela Shiffrin: l’americana ha surclassato la concorrenza e ha chiuso i conti ampiamente in anticipo. Ancora aperta la lotta per la conquista della terza posizione che si contendono l’elvetica Wendy Holdener, l’austriaca Katharina Truppe, l’albanese Lara Colturi e l’americana Paula Moltzan. In casa Italia Lara Della Mea, reduce dal gigante al di sotto dei suoi abituali standard, proverà a stupire per guadagnare posizioni nella starting list, mentre Martina Peterlini tenterà di blindare il pass per le Finali.

Come seguire gli eventi in tv? Rai 2 trasmetterà il SuperG maschile in diretta, mentre RaiSport HD proporrà le due manche dello slalom femminile in Svezia. Sarà possibile seguire i due appuntamenti in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni regalate dal grande Circo Bianco.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Domenica 15 marzo

Ore 09.30 Prima manche slalom femminile Are (Svezia) – Diretta tv RaiSport HD

Ore 10.45 SuperG maschile Courchevel (Francia) – Diretta tv Rai 2

Ore 12.30 Seconda manche slalom femminile Are (Svezia) – Diretta tv RaiSport HD

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (SuperG maschile) e RaiSport HD (slalom femminile)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA SLALOM FEMMINILE ARE

1 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

2 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

4 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

5 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

6 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

7 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

8 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

9 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

10 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

11 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

12 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

13 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

14 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

15 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl

16 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

17 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

18 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

19 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

20 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

21 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

22 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

23 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

24 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

25 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

27 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol

28 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

29 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

30 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

31 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

32 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

33 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

34 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

35 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

36 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

37 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

38 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

39 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

40 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol

41 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head

42 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

43 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

44 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head

45 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

46 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol

47 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol

48 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol

49 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer

50 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

51 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

52 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

53 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol

54 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

55 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol

56 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

57 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol

58 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol

59 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

60 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic

61 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol

62 426293 KUFAAS Mariel 1999 NOR Salomon

63 405188 DERKS Kiara 2001 NED Voelkl

64 665009 SHKANOVA Maria 1989 AIN

65 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head

66 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

67 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA Fischer

68 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

69 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

70 198142 LUGON-MOULIN Laurine 2001 FRA Dynast

PETTORALI DI PARTENZA SUPERG MASCHILE COURCHEVEL

1 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

2 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

3 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

4 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

6 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

7 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

8 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

9 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

11 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

12 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

14 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

15 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

16 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

17 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

18 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

19 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

20 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

21 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

22 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

23 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

24 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

25 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

26 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

27 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

28 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

29 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

30 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

31 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

32 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

33 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

35 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

36 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

37 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

38 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

39 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

40 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

41 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

42 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

43 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

44 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

45 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

46 54678 BACHLER Fabian 2001 AUT Atomic

47 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

48 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon

49 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

50 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

51 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head

52 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

53 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

54 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR Head

55 422888 HAUGEN Tollef 2004 NOR Atomic

56 180904 TAPANAINEN Jaakko 2002 FIN Atomic

57 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

58 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

59 422915 FOSSE Vetle Fjellstad 2004 NOR Rossignol

60 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

61 221581 LAUGHLAND Maximilian 2004 GBR Atomic

62 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head