Pagelle gigante Are 2026: Scheib è la nuova regina. Che duello tra Aicher e Shiffrin

PAGELLE GIGANTE ARE 2026

Julia Scheib 10: l’austriaca si prende tutto nella gara svedese. Vittoria e soprattutto coppa di gigante. Un trionfo meritatissimo al termine di una stagione dove è stata nettamente la migliore con ben quattro vittorie all’attivo. Oggi ha retto benissimo la pressione, marcando nella prima manche Camille Rast e poi portandosi al comando al termine della seconda, mettendo così spalle al muro la rivale. Alla fine è grande festa e l’Austria ritrova la coppa di gigante dieci anni dopo.

Paula Moltzan e Alice Robinson 8: salgono entrambe sul podio. L’americana è seconda ed è il suo decimo podio in Coppa del Mondo anche se manca sempre la vittoria. La neozelandese si ritrova tra le porte larghe e conquista un terzo posto che le può dare fiducia in vista delle finali, dove proverà a togliere la coppa di superG a Sofia Goggia.

Emma Aicher 7,5: forse si mangerà le mani per le tante uscite in questa stagione, ma non c’è alcun dubbio che per il futuro sarà lei a prendersi la Coppa del Mondo generale. Fa punti in quattro specialità ed oggi termina anche al quarto posto in gigante. Sono 120 i punti di ritardo da Shiffrin, ma ci sono cinque gare e due slalom. Serve un miracolo.

Mikaela Shiffrin 7,5: probabilmente senza il clamoroso errore nella prima manche avrebbe vinto o comunque sarebbe rimasta molto vicino a Scheib. Alla fine nella seconda manche recupera posizioni e termina al quinto posto, piazzamento fondamentale per limitare i danni nei confronti di Aicher. La Coppa del Mondo è ancora nelle sue mani e domani avrà lo slalom.

Asja Zenere 6,5: conferma di attraversare un bel momento in questo finale di stagione. Dopo il podio in superG, arriva anche la seconda Top-10 della carriera in gigante. Risultati che devono darle fiducia e consapevolezza per il prossimo anno.

Lara Della Mea 5,5: la peggior gara della stagione. Probabilmente è arrivata stanca sia fisicamente sia mentalmente dopo una stagione davvero intensa e soprattutto dopo i Giochi, con quel quarto posto che le ha tolto molto probabilmente. L’obiettivo è provare di finire al meglio alle finali e magari già da domani in slalom.

Sofia Goggia 5: dopo la tre giorni complicata in Val di Fassa, sperava di trovare un buon risultato in gigante ad Are. L’ottavo posto della prima manche permetteva di sperare in un qualcosa di buono ed invece è uscita nella seconda.

Camille Rast 5: aveva un solo compito, battere Scheib. Lo ha fatto solo nella prima parte di gara, mentre nella seconda probabilmente non ha gestito al meglio la pressione ed è uscita. Coppa così alla rivale, che è stata comunque più vincente e costante tutto l’anno.