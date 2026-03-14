Cancellato il superG di Courchevel: la causa e la classifica di specialità

Il primo dei due superG di Courchevel è stato cancellato. Il meteo non è stato clemente ed una fitta nevicata sta continuando a cadere nella località francese, rendendo così impossibile la preparazione della pista e la sua messa in sicurezza.

Una situazione del meteo che aveva già portato la FIS a cambiare il programma di questo fine settimana nella giornata di giovedì, cancellando la seconda prova, spostando proprio la discesa a ieri e mettendo i due supergiganti nel weekend. Le previsioni per oggi era davvero negative, mentre sembra poterci essere un miglioramento per domani, con il superG domenicale che non sembra essere a rischio.

Una gara “sfortunata” quella odierna, visto che si trattava già di un recupero. Infatti il superG cancellato a Garmisch alla fine di febbraio era stato spostato proprio in questo fine settimana di Courchevel, il penultimo prima delle finali in Norvegia. Dunque non ci sarà più spazio per recuperare questa gara.

Questa cancellazione avvicina ancora di più Marco Odermatt alla vittoria della coppa di specialità. Un successo comunque che non sembrava essere mai in discussione, visto che lo svizzero si trova al comando con 425 punti contro i 267 dell’austriaco Vincent Kriechmayr, che è il primo inseguitore. Molto interessante la sfida per il podio con gli altri austriaci Stefan Babinsky (243) e Raphael Haaser (241) davanti a Giovanni Franzoni (240) e gli svizzeri Franjo Von Allmen (229) e Stefan Rogentin (200).