Sci alpino, le qualificate per la finale di Coppa del Mondo in gigante: bonus Trocker, Brignone non sfrutterà lo status

Quattro italiane disputeranno la gara di gigante alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2026, che si disputeranno nel comprensorio di Lillehammer (Norvegia) dal 21 al 25 marzo: Lara Della Mea si trova al decimo posto nella graduatoria di specialità nel massimo circuito internazionale itinerante (un mese fa accarezzò il podio ai Giochi), Sofia Goggia occupa la 16ma posizione (è in lotta per la Sfera di Cristallo in superG), mentre Asja Zenere si trova in 19ma piazza.

A loro si aggiunge Anna Trocker, che ha meritato la wild-card in quanto Campionessa del Mondo juniores tra le porte larghe. Ci sarebbe stato spazio anche per una quinta azzurra: Federica Brignone avrebbe potuto fare valere il proprio status di Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026, ma la fuoriclasse valdostana ha deciso di chiudere in anticipo la propria stagione e di curarsi al meglio dopo aver firmato un’autentica impresa ritornato dall’infortunio dello scorso aprile e conquistando due ori a cinque cerchi.

Alle Finali di Coppa del Mondo possono partecipare le migliori 25 classificate nella graduatoria di specialità, le atlete con almeno 500 punti nella classifica generale (quella che somma i riscontri conseguiti in tutte le discipline), la Campionessa Olimpica e la Campionessa del Mondo juniores. Il trofeo è già nelle mani dell’austriaca Julia Scheib, irraggiungibile da parte della svizzera Camille Rast. Di seguito il quadro dettagliato delle qualificate alla finale di gigante in Coppa del Mondo.

QUALIFICATE FINALE COPPA DEL MONDO GIGANTE

PRIME 25 NELLA CLASSIFICA DI GIGANTE

1. Julia Scheib (Austria) 660

2. Camille Rast (Svizzera) 471

3. Sara Hector (Svezia) 429

4. Mikaela Shiffrin (USA) 398

5. Paula Moltzan (USA) 392

6. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 372

7. Thea Louise Stjernesund (Norvegia) 256

8. Zrinka Ljutic (Croazia) 247

9. Valerie Grenier (Canada) 212

10. Lara Della Mea (Italia) 196

11. Lara Colturi (Albania) 191

12. Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) 189, infortunata (non farà le Finali)

13. Nina O’Brien (USA) 183

14. Britt Richardson (Canada) 163

15. Lena Duerr (Germania) 157

16. Sofia Goggia (Italia) 126

17. Emma Aicher (Germania) 113

18. Stephanie Brunner (Austria) 110

19. Asja Zenere (Italia) 105

20. Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) 104

21. AJ Hurt (USA) 97

22. Nina Astner (Austria) 85

23. Vanessa Kasper (Svizzera) 85

24. Wendy Holdener (Svizzera) 82

25. Estelle Alphand (Svezia) 77

ALMENO 500 PUNTI IN CLASSIFICA GENERALE E NON IN TOP-25 DI GIGANTE

10. Lindsey Vonn (USA) 590, infortunata (non farà le Finali)

11. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 561

12. Cornelia Huetter (Austria) 543

13. Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 520

CAMPIONESSA OLIMPICA MILANO CORTINA 2026

Federica Brignone (Italia) è 34ma nella classifica di specialità con 40 punti e ha meno di 500 punti nella generale (101), ma lo status di Campionessa Olimpica le consentirebbe di partecipare alle Finali. La valdostana ha però deciso di chiudere in anticipo la propria stagione.

CAMPIONESSA DEL MONDO JUNIORES

Anna Trocker (Italia)