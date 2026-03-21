A che ora lo sci alpino oggi: startlist discese Lillehammer, tv, streaming

È il momento di iniziare ufficialmente l’ultimo atto di una stagione lunga ed impegnativa. La Coppa del Mondo di sci alpino inaugura le Finali di Lillehammer con le due gare di discesa. Gli uomini apriranno le danze alle ore 10:45, mentre le donne entreranno in pista alle 12:30.

La gara più attesa è senza dubbio quella femminile. Laura Pirovano ed Emma Aicher si giocano allo sprint la vittoria del trofeo di specialità. L’azzurra guida la graduatoria con 436 punti davanti alla tedesca, seconda a 408. Possono ancora ambire al successo finale la tedesca Kira Weidle-Winkelmann e l’austriaca Cornelia Huetter.

In campo femminile l’esito del secondo test cronometrato ha parlato norvegese. Marte Monsen, scesa con il pettorale numero 4, ha stabilito il miglior tempo con 1’32”15 precedendo di soli sei centesimi la connazionale Kajsa Vickhoff Lie e di quattro decimi la tedesca Kira Weidle-Winkelmann.

Le due grandi favorite per la Coppa di specialità hanno invece evitato di forzare: Laura Pirovano ha chiuso quattordicesima con un ritardo di poco superiore al secondo, mentre la tedesca Emma Aicher si è fermata ad 1”67 dalla vetta in diciottesima posizione. Nicol Delago, quinta con un ritardo di + 0.50, è stata la migliore delle italiane, mentre Sofia Goggia ha terminato ottava, a +0.75 dalla sciatrice scandinava.

Marco Odermatt ha già chiuso i conti nella gara di Courchevel ed ha portato a casa la terza Coppa di specialità consecutiva. Resta aperto il discorso relativo alla conquista del gradino più basso del podio, posizione per la quale sono in corsa Giovanni Franzoni, Dominik Paris e l’austriaco Vincent Kriechmayr.

Nella seconda prova cronometrata disputata ieri mattina Nils Allegre ha stabilito il miglior tempo con 1’46”68. Il francese ha preceduto l’austriaco Vincent Kriechmayr di soli 7 centesimi e lo svizzero Alexis Monney di 34. Florian Schieder, quarto classificato con +0.51, è stato ancora una volta il migliore degli azzurri, mentre Giovanni Franzoni, in ripresa rispetto a ieri, ha chiuso sesto a +0.63 dalla prima posizione. Altri due azzurri hanno terminato in Top 10 con Mattia Casse nono e Dominik Paris decimo a 1”16.

Come seguire gli eventi in tv? Rai 2 trasmetterà in diretta le due gare. Sarà possibile seguire le due discese in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle due gare, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni regalate dal grande Circo Bianco.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Sabato 21 marzo

Ore 10.45 Discesa maschile Kvitfjell (Norvegia) – Diretta tv Rai 2

Ore 12.00 Discesa femminile Kvitfjell (Norvegia) – Diretta tv Rai 2

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 2

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA DISCESA MASCHILE KVITFJELL

1 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

2 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

3 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

4 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

5 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

6 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

7 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

8 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

9 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

12 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

14 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

15 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

16 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

17 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

19 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

21 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

22 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

23 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

24 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

PETTORALI DI PARTENZA DISCESA FEMMINILE KVITFJELL

1 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

2 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

3 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

4 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

5 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

6 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

7 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

8 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

10 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

11 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

12 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

13 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

14 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

15 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

16 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

17 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

18 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

20 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

21 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

22 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

23 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

24 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic