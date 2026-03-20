Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di discesa se…I possibili incastri con Emma Aicher

Nella prima gara delle Finali ci sarà un’azzurra in lotta per una classifica di specialità della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: a Kvitfjell (Norvegia) Laura Pirovano è in testa alla graduatoria di discesa e dovrà difendersi da tre avversarie.

L’azuurra, essendo prima in classifica, è padrona del proprio destino: arrivando tra le prime due sarà certa del successo. Arrivando terza, invece, Pirovano dovrà sperare che la tedesca Emma Aicher non vinca. Con un piazzamento tra la quarta e l’ottava posizione, invece, l’azzurra dovrà sperare che la teutonica non arrivi tra le prime due.

Con un piazzamento tra la nona e la 12ma posizione, inoltre, l’italiana dovrà auspicare che la tedesca non salga sul podio, mentre con il 13° o il 14° posto l’azzurra dovrà sperare che Aicher resti fuori dalle prime 4. Con il 15° posto Pirovano dovrà sperare che la teutonica non arrivi tra le prime 5.

Alle Finali vanno a punti le prime 15: nel caso in cui Pirovano non faccia punti, allora dovrà sperare che Aicher non arrivi tra le prime 9, ma rientreranno in gioco anche l’altra tedesca Kira Weidle-Winkelmann e l’austriaca Cornelia Huetter, che non dovranno vincere la gara.

LAURA PIROVANO VINCE LA COPPA DI DISCESA SE…