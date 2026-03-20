Quando partono Franzoni, Paris e gli azzurri, discesa Lillehammer 2026: orari, n. di pettorale, tv

Sabato 21 marzo segna l’atto finale per la discesa maschile, ma senza il pathos della lotta per la vetta: il dominio di Marco Odermatt ha già messo tutti d’accordo. Lo svizzero ha infatti blindato la Coppa del Mondo generale, lasciando alle sue spalle il connazionale Franjo Von Allmen senza possibilità di rimonta.

Se la cima è già assegnata, resta invece apertissima la corsa per il terzo posto, che aggiunge interesse a una gara altrimenti priva di verdetti principali. In prima linea ci sono due italiani: Giovanni Franzoni, attualmente avanti, e Dominik Paris, che lo tallona da vicino. A complicare i piani azzurri potrebbe inserirsi l’austriaco Vincent Kriechmayr, ancora matematicamente in gioco. Per tutti e tre, il podio finale rappresenterebbe un riconoscimento significativo di una stagione solida.

Franzoni arriva all’appuntamento con segnali incoraggianti: oltre ad aver trovato in discesa la sua prima vittoria in carriera, ha mostrato brillantezza anche nelle ultime uscite, come dimostra il recente secondo posto a Courchevel. Paris, invece, punta sull’esperienza e su un tracciato che gli è storicamente favorevole: a Kvitfjell ha già costruito gran parte della sua leggenda, con numerosi successi tra discesa e superG, incluso il doppio trionfo della scorsa stagione. Tra i possibili outsider merita attenzione anche Florian Schieder, protagonista di una prova cronometrata convincente e candidato credibile a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della discesa libere maschile a Lillehammer (Norvegia), finale della Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento non sarà trasmesso in diretta tv/streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DISCESA MASCHILE LILLEHAMMER

Sabato 21 marzo

10.45 Discesa maschile delle Finali a Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA DISCESA MASCHILE LILLEHAMMER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTONO FRANZONI, PARIS E GLI AZZURRI?

Salvo interruzioni, Benjamin Jacques Alliod scatterà col numero 5 alle 10.51.00, Florian Schieder con l’8 alle 10.55.30, Dominik Paris col 13 alle 11.03.00, Giovanni Franzoni col 15 alle 11.06.00, Christof Innerhofer col 18 alle 11.16.30 e Mattia Casse col 19 alle 11.18.00.

STARTLIST DISCESA MASCHILE LILLEHAMMER

1 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

2 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

3 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

4 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

5 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

6 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

7 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

8 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

9 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

12 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

14 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

15 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

16 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

17 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

19 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

21 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

22 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

23 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

24 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic