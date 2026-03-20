Laura Pirovano indietro nella seconda prova a Lillehammer. Palese nascondino di Emma Aicher

Doppietta norvegese nella seconda prova cronometrata della discesa femminile delle finali di Lillehammer. Sulla pista di Kvitfjell è la padrone di casa Marte Monsen a firmare il miglior tempo (1’32″15), precedendo di soli sei centesimi la connazionale Kajsa Vickhoff Lie. Terzo posto per la tedesca Kira Widle-Winkelmann, staccata di 40 centesimi dalla vetta.

Quarto posto per la ceca Ester Ledecka (+0.42), che ha preceduto Nicol Delago (+0.50), quinta al traguardo e migliore delle azzurre. Alle spalle della gardenese si sono piazzate l’austriaca Nina Ortlieb (+0.60) e l’americana Breezy Johnson (+0.73).

Ottava Sofia Goggia (+0.75), sicuramente con più feeling rispetto a ieri e con la decisione di tirare un po’ il fiato nel tratto finale. Completano la Top-10 la slovena Ilka Stuhec (+0.77) e la svizzera Corinne Suter (+0.81).

Tredicesima Nadia Delago (+0.92) mentre più indietro Elena Curtoni (+2.07). Si studiano le due grandi rivali per la coppa di discesa. Sia Laura Pirovano sia Emma Aicher hanno deciso di non spingere al massimo in questa seconda prova, chiudendo rispettivamente quattordicesima e diciottesima. L’azzurra ha concluso a poco più di un secondo (+1.03), facendo ancora meglio come ieri della tedesca (+1.67), che si è notevolmente alzata nell’ultimo intermedio proprio per non svelare le carte.