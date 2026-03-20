Florian Schieder migliore degli italiani nell’ultima prova a Lillehammer, Franzoni risale

Si è svolta anche la seconda prova cronometrata della discesa maschile delle finali di Lillehammer. Sulla pista di Kvitfjell il francese Nils Allegre ha firmato il miglior tempo (1’46”68), precedendo di soli 7 centesimi l’austriaco Vincent Kriechmayr e di 34 centesimi lo svizzero Alexis Monney.

Proprio come nella prima prova di ieri, anche oggi Florian Schieder è stato il migliore degli azzurri. L’altoatesino conferma l’ottimo feeling con la pista norvegese e ha concluso in quarta posizione a 51 centesimi. Appena dietro l’azzurro si sono piazzati l’austriaco Daniel Hemetsberger (+0.52) ed un Giovanni Franzoni (+0.63), che ha sicuramente spinto di più rispetto alla prima prova cronometrata e si candida ad essere protagonista domani e poi anche in superG.

Settimo posto per il norvegese Adrian Smiseth Sejersted (+0.87) che ha preceduto lo svizzero Stefan Rogentin (+1.00). C’è tanta Italia tra i primi dieci, visto che a completare la Top-10 ci sono Mattia Casse (+1.04) e Dominik Paris (+1.16).

Tredicesima posizione per Benjamin Jacques Alliod (+1.35), mentre Christof Innerhofer ha concluso ventiquattresimo (+2.83). Continua a rimanere nelle retrovie Franjo Von Allmen (+2.22), che si è completamente rialzato in prossimità del traguardo dopo che era vicinissimo ai primi fino all’ultimo intermedio.