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Quando parte Laura Pirovano nella discesa di Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tv
Laura Pirovano si presenterà alla discesa libera femminile di Lillehammer con un chiaro obiettivo: conquistare la Coppa del Mondo di specialità. L’azzurra svetta in testa alla graduatoria del massimo circuito internazionale itinerante dopo il doppio successo conseguito in Val di Fassa ed è ora attesa da un rovente duello con la tedesca Emma Aicher.
L’appuntamento è per sabato 21 marzo alle ore 12.30, Laura Pirovano ha avuto in sorte il pettorale numero 14 e dunque scatterà alle ore 12.58 e 10 secondi, salvo ritardi dovuti a cause di varia natura. Il programma di giornata prevede che le ventiquattro atlete partano a intervalli di 2’10. Previsto un tv break di 2’15” dopo il pettorale numero 15.
Di seguito il quadro dettagliato con orario di partenza e pettorale di Laura Pirovano nella discesa libera di Lillehammer, il calendario dettagliato, la startlist, il palinsesto tv/streaming della gara della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
QUANDO PARTE LAURA PIROVANO NELLA DISCESA DI LILLEHAMMER
Laura Pirovano ha avuto in dote il pettorale numero 14 e scatterà alle ore 12.58 e 10 secondi salvo ritardi dovuti a ragioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le atlete scendano a intervalli di 2’10” e che ci sia un tv break di 2’15” dopo la conclusione della 15ma discesa.
CHE PETTORALE HA LAURA PIROVANO NELLA DISCESA DI LILLEHAMMER?
Numero 14.
CALENDARIO DISCESA FEMMINILE LILLEHAMMER
Sabato 21 marzo
Ore 12.30 Discesa libera femminile a Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA DISCESA LILLEHAMMER: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
STARTLIST DISCESA FEMMNILE LILLEHAMMER
1 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
2 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
3 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
4 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
5 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
6 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
7 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
8 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
10 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
11 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
12 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
13 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
14 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
15 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
16 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
17 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
18 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
20 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
21 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
22 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
23 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
24 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic