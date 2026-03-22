A che ora il biathlon oggi: startlist mass start Oslo Holmenkollen, tv, streaming
Oggi, domenica 22 marzo, andranno in scena le due Mass Start dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia), le prove sui quattro poligoni faranno calare il sipario sulla stagione. Alle 13:45 inizieranno le donne, mentre alle 15:45 è previsto il via degli uomini.
Nella prova femminile Lisa Vittozzi sarà l’unica rappresentante del Bel Paese al via. La sappadina, reduce dal secondo posto nella Sprint e dal quinto nell’inseguimento, vuole chiudere in maniera convincente un’annata particolare per lei, sublimata dall’oro olimpico ad Anterselva nella Pursuit.
Nella gara con partenza in linea maschile, Lukas Hofer e Didier Bionaz vorranno dare il loro 100% per salutare quest’annata e pensare a quel che sarà. Da capire se per Hofer sarà l’ultimo capitolo della propria carriera, mentre per Bionaz un modo per rilanciarsi dopo un’annata difficile in cui è stato escluso dalla rassegna a Cinque Cerchi per prestazioni non così convincenti.
Le due Mass Start di Oslo Holmenkollen (Norvegia), valide per l’ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, sono previste quest’oggi e non godranno della copertura televisiva. Sarà disponibile trasmissione streaming su Eurosport2 HD (gara femminile), Eurosport1 HD (gara maschile), Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali per entrambe le gare.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI
Domenica 22 marzo
Ore 13:45 12.5 km Mass Start femminile a Oslo Holmenkollen (Norvegia)
Ore 15:45 15 km Mass Start maschile a Oslo Holmenkollen (Norvegia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON OSLO HOLMENKOLLEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport1 HD (gara maschile), Eurosport2 HD (gara femminile), Discovery+, HBO Max, DAZN ed Eurovision Sport
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST MASS START FEMMINILE OSLO HOLMENKOLLEN
JEANMONNOT Lou FRA 1 100
2 OEBERG Hanna SWE 2 180
3 OEBERG Elvira SWE 3 130
4 MINKKINEN Suvi FIN 4 48
5 VITTOZZI Lisa ITA 5 125
6 SIMON Julia FRA 6 130
7 MAGNUSSON Anna SWE 7 43
8 MICHELON Oceane FRA 8 29
9 KIRKEEIDE Maren NOR 9 5
10 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 10 21
11 BENED Camille FRA 11 51
12 VOBORNIKOVA Tereza CZE 13 61
13 VOIGT Vanessa GER 14 70
14 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 16 49
15 BASERGA Amy SUI 17
16 HAUSER Lisa Theresa AUT 18 22
17 HETTICH-WALZ Janina GER 19 43
18 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 20
19 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 21 24
20 KLEMENCIC Polona SLO 22
21 TANNHEIMER Julia GER 23 50
22 ERMITS Regina EST 24 3
23 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 25 91
CHARVATOVA Lucie CZE 31 58
25 GESTBLOM Linn SWE 37 54
26 REPINC Lena SLO 45 52
27 HAECKI-GROSS Lena SUI 40 47
28 GROTIAN Selina GER 35 42
29 FREED Margie USA 63 41
30 SIDOROWICZ Natalia POL 39 39
STARTLIST MASS START MASCHILE OSLO HOLMENKOLLEN
1 PERROT Eric FRA 1 140
2 LAEGREID Sturla Holm NOR 2 180
3 SAMUELSSON Sebastian SWE 3 70
4 BOTN Johan-Olav Smoerdal NOR 4 95
5 JACQUELIN Emilien FRA 5 140
6 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 7 95
7 PONSILUOMA Martin SWE 8 110
8 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 9 47
9 FILLON MAILLET Quentin FRA 10 49
10 NAWRATH Philipp GER 11 63
11 ULDAL Martin NOR 12 41
12 WRIGHT Campbell USA 13 58
13 HOFER Lukas ITA 14 36
14 FREY Isak Leknes NOR 15 75
15 CLAUDE Fabien FRA 16 36
16 LOMBARDOT Oscar FRA 17 47
17 HORN Philipp GER 18 39
18 HORNIG Vitezslav CZE 19 9
19 NELIN Jesper SWE 20
20 KRCMAR Michal CZE 21 55
21 STRELOW Justus GER 22 62
22 SEPPALA Tero FIN 23 29
23 BURKHALTER Joscha SUI 24 10
24 MANDZYN Vitalii UKR 25 47
25 HARTWEG Niklas SUI 34 60
26 KARLIK Mikulas CZE 39 44
27 ASPENES Sverre Dahlen NOR 27 41
28 PATUREL Gaetan FRA 66 40
29 BIONAZ Didier ITA 63 34
30 LOZBERS Rihards LAT 65 33