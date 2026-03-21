Biathlon, Laegreid batte Perrot al fotofinish nella pursuit di Oslo. Tre azzurri a punti

Serve il fotofinish per decretare il vincitore della 12.5 km pursuit maschile di Oslo Holmenkollen, in Norvegia, sede dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: il norvegese Sturla Holm Laegreid beffa per una questione di millimetri il transalpino Eric Perrot, che porta a casa anche la graduatoria di specialità. In casa Italia a punti Lukas Hofer, 23°, Didier Bionaz, 26°, e Patrick Braunhofer, 33°, mentre resta fuori dalla top 40 Nicola Romanin, 49°.

Successo in volata per il norvegese, che chiude con lo stesso tempo al decimo del francese: sia Sturla Holm Laegreid che Eric Perrot fanno 20/20 al tiro e creano il vuoto alle loro spalle, tagliando il traguardo in 30’31″4, ma la fotografia sul filo di lana premia il padrone di casa.

Alle loro spalle completa il podio, ma a 1’11″2, il transalpino Emilien Jacquelin, che commette due errori al tiro. Il francese precede lo svedese Martin Ponsiluoma, quarto a 1’25″3 con tre bersagli mancati, mentre completa la top five l’altro norvegese Johan-Olav Smoerdal Botn, quinto a 1’34″1 con 19/20 al poligono.

Ben oltre i 2′ di ritardo per tutti gli altri contendenti, mentre in casa Italia vanno a punti Lukas Hofer, 23° a 3’18″9 con due errori, Didier Bionaz, 26° a 3’43″8 con 4 bersagli mancati, e Patrick Braunhofer, 33° a 4’18″4 con 19/20 al poligono, mentre Nicola Romanin si classifica 49° a 6’06″2 con tre errori complessivi.

In classifica generale il transalpino Eric Perrot, già vincitore aritmetico, raggiunge quota 1198 punti, mentre Tommaso Giacomel scivola al sesto posto con 797. Nella graduatoria di specialità trionfa lo stesso Perrot, che chiude con 412 punti, mentre Giacomel finisce ottavo con 296.