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Biathlon, Lisa Vittozzi in top 5 nella pursuit di Oslo Holmenkollen: vince ancora Hanna Oeberg
La 10 km pursuit femminile di Oslo Holmenkollen, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, premia ancora la svedese Hanna Oeberg, che concede il bis dopo aver vinto già la sprint. In casa Italia si piazza al quinto posto Lisa Vittozzi.
Successo della svedese Hanna Oeberg, che con 3 errori al tiro vince in volata con il crono di 30’14″5, bruciando la transalpina Julia Simon, la quale con un solo bersaglio mancato deve accontentarsi del secondo posto a 0″5. Completa il podio l’altra sorella Oeberg, Elvira, che si piazza terza a 23″2 con 19/20 al tiro.
Resta ai piedi del podio la vincitrice della classifica generale, la transalpina Lou Jeanmonnot, quarta con un solo bersaglio mancato, a 57″2, mentre si classifica quinta, nonostante ben 5 errori al tiro, 4 dei quali a terra, l’azzurra Lisa Vittozzi, che chiude a 1’09″7 dalla vetta.
Restano fuori dalla zona punti le altre due azzurre che si erano qualificate dopo la sprint: sfiora la top 40 Hannah Auchentaller, 43ma a 4’06″8 con 4 errori al poligono, mentre chiude in 52ma posizione Rebecca Passler, con 6 bersagli mancati, a 5’02″3.
In classifica generale la vincitrice della Coppa del Mondo, la transalpina Lou Jeanmonnot si issa a quota 1109 punti, mentre Lisa Vittozzi è quinta a quota 845, mentre nella graduatoria di specialità la francese Lou Jeanmonnot scavalca la finlandese Suvi Minkkinen e vince con 397 punti contro i 380, con Vittozzi quarta con 331.