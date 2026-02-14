Sci AlpinoSport Invernali
Zingerle e Talacci in Top 10 nel gigante di Coppa Europa a Berchtesgaden. Successo dell’austriaco Sturm
Termina con due ottimi piazzamenti in Top 10 per i colori azzurri il gigante di Coppa Europa di sci alpino disputato in Germania sulle nevi di Berchtesgaden. Hannes Zingerle e Simon Talacci chiudono nelle prime dieci posizioni nella gara vinta dall’austriaco Joshua Sturm.
Sturm, undicesimo al termine della prima discesa, timbra una seconda prova maiuscola che gli garantisce il successo con il tempo di 1:44.72. L’austriaco precede l’americano Bridger Gile, secondo con 1:44.99 e staccato di +0.27. Completa il podio l’elvetico Fadri Janutin, terzo a +0.30.
Conclude in quarta posizione il francese Thomas Lardon, +0.51 il suo ritardo. Termina in quinta posizione il britannico Freddy Carrick Smith che taglia il traguardo con un distacco di +0.65 dal vincitore. Hannes Zingerle, diciannovesimo a metà gara, ferma i cronometri su 1:45.67, rimonta ben tredici posizioni e finisce sesto.
Simon Talacci, nono a metà gara, taglia il traguardo in 1:45.99, tempo che gli consegna la decima piazza. Stefano Pizzato, ventiduesimo, conclude la sua prestazione in 1:46.54. Simon Maurberger termina la sua prova con 1:46.76, crono che gli vale la venticinquesima posizione. Davide Leonardo Seppi peggiora il suo rendimento rispetto alla prima prova, chiude la gara in 1:47.29, perde sette posizioni ed è ventottesimo.