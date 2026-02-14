Com’è andato Giovanni Franzoni in gigante alle Olimpiadi? Piazzamento finale e distacco: c’è la seconda manche!

Giovanni Franzoni ha disputato il gigante alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato la medaglia d’argento in discesa libera e aver chiuso il superG al sesto posto sulla pista Stelvio di Bormio. Il 24enne è stato selezionato per la prova tra le porte larghe, affiancando Alex Vinatzer (undicesimo al traguardo, con un ritardo di 2.39 dalla vetta), Luca De Aliprandini (ha perso uno sci) e Tobias Kastlunger (uscito): non si trattava di un’improvvisata, visto che il bresciano aveva preso parte a quattro gare in questa specialità tecnica durante la stagione di Coppa del Mondo, senza però riuscire a qualificarsi alla seconda manche.

L’azzurro ha cercato di non commettere grossi errori sulle nevi valtellinesi, ma chiaramente il feeling con le porte larghe non è allo stesso livello della capacità che mostra in velocità (oltre al podio a cinque cerchi, in stagione ha vinto la discesa libera di Kitzbuehel e il superG di Wengen). Giovanni Franzoni, che nel 2021 conquistò la medaglia d’argento in questa specialità ai Mondiali juniores, ha offerto una prova pulita su un tracciato molto tecnico, riuscendo a tagliare il traguardo e meritandosi la qualificazione alla seconda manche.

Il nostro portacolori è infatti entrato nella top-30 e ha superato il taglio: 26mo posto con il tempo di 1:17.86, attardato di 3.94 secondi dal brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che ha dominato la prova, infliggendo distacchi sonori agli svizzeri Marco Odermatt (secondo a 0.95), Loic Meillard (terzo a 1.57) e Thomas Tumler (quarto a 1.89). I parziali dell’azzurro: 1.22 accusati nel primo intermedio, 82 centesimi nel secondo settore, 1.16 nel terzo segmento (sempre da Pinheiro) e 74 centesimi nella parte conclusiva (da Odermatt).

La seconda manche scatterà alle ore 13.30, Giovanni Franzoni partirà per quinto dopo il finlandese Jesper Pohjolainen, lo statunitense Ryder Sarchett, l’australiano Harry Laidlaw, l’argentino Tiziano Gravier (sostenuto dalla mamma Valeria Mazza, notissima modella degli anni ’90).