A che ora lo sci alpino domani in tv, gigante femminile Olimpiadi 2026: programma e streaming

Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con il gigante femminile. L’appuntamento è per domani, domenica 15 febbraio, sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo, dove andrà in scena la penultima gara riservata alle donne in questa edizione dei Giochi: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.30 per incoronare la nuova Campionessa Olimpica e assegnare le medaglie tra le porte larghe.

L’Italia proverà a essere protagonista dopo aver già conquistato quattro medaglie. Federica Brignone si rimetterà in gioco dopo il trionfo in superG e nella specialità più amata, dove è Campionessa del Mondo in carica, cercherà un nuovo colpaccio: l’infortunio di dieci mesi fa è ormai alle spalle, in stagione è stata sesta a Kronplatz e il pubblico la attende. Sofia Goggia è reduce dalla delusione per l’uscita in superG e, dopo la medaglia di bronzo conquistata in discesa libera, inseguirà un buon risultato nella specialità per il momento meno congeniale (anche se in Coppa del Mondo ha collezionato un paio di ottavi posti in stagione).

Lara Della Mea è stata molto solida e concreta nell’arco dell’intera annata agonistica e dunque potrebbe sorprendere nel grande appuntamento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LO SCI ALPINO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Sabato 14 febbraio

Ore 10.00 Gigante femminile a Cortina d’Ampezzo, prima manche (Italia) – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Gigante femminile a Cortina d’Ampezzo, seconda manche (Italia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.