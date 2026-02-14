Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport Invernali
Lucas Pinheiro Braathen guida il gigante olimpico con distacchi abissali! Vinatzer per la rimonta
Il Brasile sogna alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lucas Pinheiro Braathen potrebbe scrivere la storia e regalare al suo paese non solo la prima medaglia ai Giochi Olimpici Invernali, ma addirittura il primo oro. Braathen ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno e ha completamente dominato la prima manche del gigante e e ha inflitto distacchi abissali a tutti gli avversari. Una prestazione semplicemente straordinaria ed ora per il brasiliano l’unico pensiero sarà quello di gestire senza farsi prendere dall’ansia nella seconda manche.
L’unico che è rimasto sotto il secondo di ritardo è Marco Odermatt, staccato di 95 centesimi dal brasiliano. Per lo svizzero sembra svanire la possibilità di conquistare una medaglia d’oro a queste Olimpiadi. Sul podio virtuale al momento ci sale un altro elvetico, Loic Meillard, il cui ritardo addirittura sale oltre il secondo e mezzo dalla vetta (+1.57).
Quarto posto per il terzo svizzero, Thomas Tumler (+1.89), che ha preceduto il francese Leo Anguenot (+1.91) ed il norvegese Henrik Kristoffersen (+1.93). Si sale sopra i due secondi dalla settima posizione dell’austriaco Stefan Brennsteiner (+2.00) davanti al norvegese Atle Lie McGrath (+2.01), mentre completano la Top-10 lo sloveno Zan Kranjec (+2.11) e il tedesco Fabian Gratz (+2.28).
Appena fuori dai primi dieci c’è Alex Vinatzer, che è undicesimo (+2.39). L’altoatesino ha perso davvero tanto nella parte alta e ora è costretto ad una rimonta davvero complicata per chiudere almeno in una buona posizione nella seconda. Giovanni Franzoni ha terminato con un ritardo davvero elevatissimo (+3.94). Sono usciti Tobias Kastlunger e Luca De Aliprandini, quest’ultimo davvero sfortunato perchè ad un certo punto gli si è staccato improvvisamente uno sci.