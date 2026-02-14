Lucas Pinheiro Braathen guida il gigante olimpico con distacchi abissali! Vinatzer per la rimonta

Il Brasile sogna alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lucas Pinheiro Braathen potrebbe scrivere la storia e regalare al suo paese non solo la prima medaglia ai Giochi Olimpici Invernali, ma addirittura il primo oro. Braathen ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno e ha completamente dominato la prima manche del gigante e e ha inflitto distacchi abissali a tutti gli avversari. Una prestazione semplicemente straordinaria ed ora per il brasiliano l’unico pensiero sarà quello di gestire senza farsi prendere dall’ansia nella seconda manche.

L’unico che è rimasto sotto il secondo di ritardo è Marco Odermatt, staccato di 95 centesimi dal brasiliano. Per lo svizzero sembra svanire la possibilità di conquistare una medaglia d’oro a queste Olimpiadi. Sul podio virtuale al momento ci sale un altro elvetico, Loic Meillard, il cui ritardo addirittura sale oltre il secondo e mezzo dalla vetta (+1.57).

Quarto posto per il terzo svizzero, Thomas Tumler (+1.89), che ha preceduto il francese Leo Anguenot (+1.91) ed il norvegese Henrik Kristoffersen (+1.93). Si sale sopra i due secondi dalla settima posizione dell’austriaco Stefan Brennsteiner (+2.00) davanti al norvegese Atle Lie McGrath (+2.01), mentre completano la Top-10 lo sloveno Zan Kranjec (+2.11) e il tedesco Fabian Gratz (+2.28).

Appena fuori dai primi dieci c’è Alex Vinatzer, che è undicesimo (+2.39). L’altoatesino ha perso davvero tanto nella parte alta e ora è costretto ad una rimonta davvero complicata per chiudere almeno in una buona posizione nella seconda. Giovanni Franzoni ha terminato con un ritardo davvero elevatissimo (+3.94). Sono usciti Tobias Kastlunger e Luca De Aliprandini, quest’ultimo davvero sfortunato perchè ad un certo punto gli si è staccato improvvisamente uno sci.